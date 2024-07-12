На место крушения самолета Sukhoi Superjet прибыли сотрудники МЧС
На место крушения самолета Sukhoi Superjet 100 прибыли сотрудники МЧС – работают пожарно-спасательные подразделения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
«На место происшествия направлены спасатели отряда «Центроспас» и центра «Лидер» МЧС России в составе более 30 специалистов и семи единиц техники», – говорится в сообщении.
Самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в районе деревни Апраксино в Подмосковье. Согласно сообщению Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), самолет находился в эксплуатации с 2014 г. Он выполнял перегоночный рейс без пассажиров на борту.
По данным МЧС, в самолете находились три члена экипажа, все они, по предварительной информации, погибли. Среди населения жертв нет. Глава Коломны Александр Гречищев уточнил, что на борту находились два пилота и штурман.
По факту крушения самолета Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Расследованием происшествия займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) – он сформировал соответствующую комиссию.