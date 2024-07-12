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На место крушения самолета Sukhoi Superjet прибыли сотрудники МЧС

Ведомости

На место крушения самолета Sukhoi Superjet 100 прибыли сотрудники МЧС – работают пожарно-спасательные подразделения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

«На место происшествия направлены спасатели отряда «Центроспас» и центра «Лидер» МЧС России в составе более 30 специалистов и семи единиц техники», – говорится в сообщении.

Самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в районе деревни Апраксино в Подмосковье. Согласно сообщению Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), самолет находился в эксплуатации с 2014 г. Он выполнял перегоночный рейс без пассажиров на борту.

По данным МЧС, в самолете находились три члена экипажа, все они, по предварительной информации, погибли. Среди населения жертв нет. Глава Коломны Александр Гречищев уточнил, что на борту находились два пилота и штурман.

По факту крушения самолета Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Расследованием происшествия займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) – он сформировал соответствующую комиссию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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