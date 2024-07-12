МАК сформировал комиссию для расследования крушения Sukhoi Superjet

По данным Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), самолет находился в эксплуатации с 2014 г. Он выполнял перегоночный рейс без пассажиров на борту. По факту крушения самолета Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более и двух лиц.