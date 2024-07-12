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МАК сформировал комиссию для расследования крушения Sukhoi Superjet

Ведомости

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования обстоятельств крушения самолета Sukhoi Superjet, сообщили в пресс-службе комитета.

«В связи катастрофой в Подмосковье самолета Sukhoi Superjet 100 (рег. RA-89049) Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию. Комиссия приступает к работе», – сказали журналистам в пресс-службе (цитата по «РИА Новости»).

Самолет Sukhoi Superjet потерпел крушение в районе деревни Апраксино. Глава Коломны Александр Гречищев сообщил, что на борту находились два пилота и штурман. Росавиация ранее сообщала, что расследованием займется МАК с участием специалистов ведомства.

По данным Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), самолет находился в эксплуатации с 2014 г. Он выполнял перегоночный рейс без пассажиров на борту. По факту крушения самолета Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более и двух лиц.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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