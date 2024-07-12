МАК сформировал комиссию для расследования крушения Sukhoi Superjet
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования обстоятельств крушения самолета Sukhoi Superjet, сообщили в пресс-службе комитета.
«В связи катастрофой в Подмосковье самолета Sukhoi Superjet 100 (рег. RA-89049) Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию. Комиссия приступает к работе», – сказали журналистам в пресс-службе (цитата по «РИА Новости»).
Самолет Sukhoi Superjet потерпел крушение в районе деревни Апраксино. Глава Коломны Александр Гречищев сообщил, что на борту находились два пилота и штурман. Росавиация ранее сообщала, что расследованием займется МАК с участием специалистов ведомства.
По данным Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), самолет находился в эксплуатации с 2014 г. Он выполнял перегоночный рейс без пассажиров на борту. По факту крушения самолета Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более и двух лиц.