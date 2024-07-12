ОАК: потерпевший крушение Superjet был в эксплуатации с 2014 года
Потерпевший крушение самолет Sukhoi Superjet находился в эксплуатации с 2014 г., сообщается в Telegram-канале Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Пресс-служба корпорации уточнила, что самолет выполнял перегоночный рейс в аэропорт без пассажиров на борту. Другой, новый Superjet с импортозамещенными системами проходил испытания в Жуковском и недавно завершил испытательный полет – он успешно приземлился на аэродроме «Раменское».
Самолет Sukhoi Superjet потерпел крушение в районе деревни Апраксино. Глава Коломны Александр Гречищев сообщил, что на борту находились два пилота и штурман. По его словам, место падения оцепили, работают экстренные службы. Причины ЧП выясняются. По данным Росавиации, расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов ведомства.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.