ОАК: потерпевший крушение Superjet был в эксплуатации с 2014 года

Пресс-служба корпорации уточнила, что самолет выполнял перегоночный рейс в аэропорт без пассажиров на борту. Другой, новый Superjet с импортозамещенными системами проходил испытания в Жуковском и недавно завершил испытательный полет – он успешно приземлился на аэродроме «Раменское».