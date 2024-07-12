СК возбудил уголовное дело после крушения самолета в Подмосковье

Московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) после крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Коломенском районе Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.