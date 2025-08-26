РБК: на «Северной верфи» готовится смена руководства
По информации собеседников, кресло Ненюкова может занять бывший глава РКК «Энергия» Игорь Озар.
Ненюков возглавлял «Северную верфь» с февраля 2024 г., когда был назначен советом директоров на пятилетний срок вместо Игоря Орлова. До этого он работал в «Роснано», «Калашникове», Каменск-Уральском металлургическом заводе, а также возглавлял Тверской вагоностроительный завод и «Полему».
Известно, что Озар руководил РКК «Энергия» с июля 2020 г. до апреля 2025 г., ушел по собственному желанию. До этого он долгое время работал в компании «Сухой», где с 2011 г. занимал пост генерального директора, а после отставки стал советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.