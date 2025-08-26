Apple продолжит производство iPhone в Индии вопреки пошлинам Трампа
Поставки iPhone из Индии в США не прекратятся благодаря исключениям для полупроводниковых устройств, несмотря на введение президентом США Дональдом Трампом повышенных тарифов (50%) на индийские товары. Об этом пишет The Times of India.
Смартфоны и другая высокотехнологичная электроника, включая продукцию Apple и Nvidia, были освобождены от пошлин еще в апреле, отмечает издание.
С апреля по июнь Индия обеспечивала 71% всех iPhone, продаваемых на американском рынке, что значительно выше показателя прошлого года (31%). Apple все активнее переносит производство в Индию, чтобы снизить зависимость от Китая.
Аналитики предупреждают, что если льготы будут отменены, себестоимость iPhone индийской сборки может вырасти и продукция станет дороже по сравнению с моделями, произведенными во Вьетнаме или Китае.
По мнению экспертов, Apple, скорее всего, будет компенсировать возможное повышение тарифов увеличением цен на iPhone в США, а не отказом от индийского производства. Для покупателей это может означать рост ежемесячных платежей всего на несколько долларов, без резкого скачка стоимости устройств.
19 августа Bloomberg писал, что компания Apple расширила производство в Индии, впервые создавая там все четыре новые модели iPhone 17 на пяти заводах для поставок на американский рынок. По данным издания, в Индии в том числе производятся модели Pro, которые затем будут поставлены в США. Помимо расширения заводов по созданию новых смартфонов, компания перенесла большую часть производств для американского рынка из КНР в Индию.