Apple продолжит производство iPhone в Индии вопреки пошлинам Трампа

19 августа Bloomberg писал, что компания Apple расширила производство в Индии, впервые создавая там все четыре новые модели iPhone 17 на пяти заводах для поставок на американский рынок. По данным издания, в Индии в том числе производятся модели Pro, которые затем будут поставлены в США. Помимо расширения заводов по созданию новых смартфонов, компания перенесла большую часть производств для американского рынка из КНР в Индию.