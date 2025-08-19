Газета
Bloomberg: Apple расширила производство iPhone 17 для США в Индии

Компания Apple расширила производство в Индии, впервые создавая там все четыре новые модели iPhone 17 на пяти заводах для поставок на американский рынок, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, ознакомленные с ситуацией. Так корпорация пытается снизить зависимость от Китая.

По данным издания, в Индии в том числе производятся модели Pro, которые затем будут поставлены в США. Помимо расширения заводов по созданию новых смартфонов, компания перенесла большую часть производств для американского рынка из КНР в Индию.

Как отметили собеседники агентства, расширить могли заводы Tata Group в Хосуре (штате Тамилнад) и Foxconn Technology Group в Бангалоре (административный центр Карнатаки).

16 августа NDTV Profit сообщал, что по решению США запланированный визит американских переговорщиков в Нью-Дели отменен. Переговоры по поводу двусторонней торговли должны были состояться с 25 по 29 августа. Встречи связаны с тем, что 6 августа президент США Дональд Трамп установил дополнительную пошлину для Индии в размере 25% за покупку российской нефти. Общий тариф составил 50%.

После этого The New York Times писала, что новые пошлины Трампа могут привести к ослаблению связей Индии и США и укрепить ее отношения с Китаем и Россией. Газета отмечала, что крупнейшие компании США, в том числе Apple, зависят от отношений Нью-Дели и Вашингтона.

