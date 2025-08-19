Bloomberg: Apple расширила производство iPhone 17 для США в Индии

После этого The New York Times писала, что новые пошлины Трампа могут привести к ослаблению связей Индии и США и укрепить ее отношения с Китаем и Россией. Газета отмечала, что крупнейшие компании США, в том числе Apple, зависят от отношений Нью-Дели и Вашингтона.