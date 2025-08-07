NYT: Трамп своими пошлинами может заставить Индию укрепить отношения с РФ и КНР
Новые тарифы американского президента Дональда Трампа могут привести к ослаблению связей Индии и США и укрепить ее отношения с Китаем и Россией, сообщила газета The New York Times со ссылкой на оценки аналитиков.
«Трудно количественно оценить, что именно потеряет Америка, если ее отношения с Индией охладятся. Индия является ценным стратегическим партнером для США, выступая в качестве противовеса Китаю», – отметили авторы материала. Крупнейшие компании США, в том числе Apple, также зависят от отношений Нью-Дели и Вашингтона, так как некоторые их производства были перенесены из Китая в Индию.
Кроме того, газета приводит данные индийского исследовательского центра Global Trade Research Initiative, согласно которому экспорт страны в США составляет более $86 млрд в год. Увеличение тарифов на эту продукцию может уменьшить показатель примерно в два раза.
Действия Трампа также ставят в затруднительное положение премьер-министра Индии Нарендру Моди, который вынужден отказаться от российской нефти (сам он это решение отвергает), хотя от Москвы Нью-Дели получает 45%-ную долю этого ресурса. Прекращение закупок будет означать увеличение цен для потребителей и отечественного производства, а значит, нанесет ущерб правительству Моди.
7 августа в МИД Индии заявили, что Нью-Дели ответит на 50%-ные пошлины Трампа. В индийском ведомстве указали на «двойные стандарты» западных стран. По заявлению Нью-Дели, США и ЕС продолжают торговлю с Россией, при этом оказывая давление на Индию за сотрудничество с Москвой.