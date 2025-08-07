NYT: Трамп своими пошлинами может заставить Индию укрепить отношения с РФ и КНР

«Трудно количественно оценить, что именно потеряет Америка, если ее отношения с Индией охладятся. Индия является ценным стратегическим партнером для США, выступая в качестве противовеса Китаю», – отметили авторы материала. Крупнейшие компании США, в том числе Apple, также зависят от отношений Нью-Дели и Вашингтона, так как некоторые их производства были перенесены из Китая в Индию.