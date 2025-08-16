NDTV: США отменили запланированные на конец августа торговые переговоры с Индией
Запланированный визит американских переговорщиков в Нью-Дели отменен и, вероятно, будет перенесен. Переговоры должны были состояться с 25 по 29 августа, США и Индия планировали обсудить вопросы двусторонней торговли. Об этом сообщает NDTV Profit со ссылкой на источники.
Очередной раунд переговоров по двустороннему торговому соглашению, скорее всего, состоится в другой день. По словам источников издания, обе стороны поддерживают контакт, но новый график встреч пока не утвержден.
По словам высокопоставленных чиновников, Индия активно участвует в переговорах с США по двустороннему торговому соглашению. Обсуждения ведутся по нескольким каналам: от официальных групп до министерских и дипломатических встреч. США для Индии являются «очень важным торговым партнером». Статус следующего раунда переговоров, запланированного на 25 августа, станет ясен ближе к этой дате, но планы по завершению переговоров осенью, по данным издания, подтверждены обеими сторонами.
6 августа президент США Дональд Трамп установил дополнительную пошлину для Индии в размере 25% за покупку российской нефти. Общий тариф составил 50%.
В МИД Индии заявили, что страна примет меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности. Во внешнеполитическом ведомстве также указали на «двойные стандарты» западных стран. По заявлению МИДа, США и Евросоюз продолжают торговлю с Россией, при этом оказывая давление на Нью-Дели за сотрудничество с Москвой.