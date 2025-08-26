Мантуров: РФ рассчитывает на возобновление работы «ВСМПО-Ависма» с Boeing

«ВСМПО-Ависма» в 2025–2026 гг. намерена выйти на объемы производства, сопоставимые с 2021 г., заявляли ее основной акционер Михаил Шелков и гендиректор Дмитрий Трифонов. По словам Шелкова, объемы выпуска титана и продукции из него после начала спецоперации снижались, но в 2025–2026 гг. могут вернуться «на плато». Речь идет об уровне производства в 2021 г., уточнил Трифонов.