Мантуров: РФ рассчитывает на возобновление работы «ВСМПО-Ависма» с Boeing
Москва рассчитывает на возобновление работы совместного предприятия «ВСМПО-Ависма» с Boeing в Свердловской области. Проект является взаимовыгодным, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову.
«Это совместные инвестиции, это взаимовыгодный интересный проект, который обеспечивал в том числе и оптимизацию расходов в производстве и логистике с точки зрения поставок готовых компонентов», – сказал Мантуров.
При этом он отметил, что РФ не ограничивала экспорт титана, американские компании могут продолжать его закупки.
«ВСМПО-Ависма» в 2025–2026 гг. намерена выйти на объемы производства, сопоставимые с 2021 г., заявляли ее основной акционер Михаил Шелков и гендиректор Дмитрий Трифонов. По словам Шелкова, объемы выпуска титана и продукции из него после начала спецоперации снижались, но в 2025–2026 гг. могут вернуться «на плато». Речь идет об уровне производства в 2021 г., уточнил Трифонов.