Канада может начать поставлять СПГ в Германию

В частности, в прошлом году были запущены линии по сжижению общим объемом 8,6 млн т в год, а суммарная мощность СПГ-заводов в мире выросла на 2% до 492,1 млн т в год. Основная часть ввода новых мощностей по сжижению газа до 2028 г. – 71 млн т – придется на США, говорится в обзоре GIIGNL. Также СПГ-заводы будет активно строить Катар, который должен ввести в эксплуатацию 33 млн т СПГ-мощностей, и Канада – 19 млн т.