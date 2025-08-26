Газета
Канада может начать поставлять СПГ в Германию

Ведомости

Канада начинает переговоры о поставках сжиженного природного газа (СПГ) немецким покупателям на фоне растущего спроса на ресурс в Евросоюзе. Об этом пишет Bloomberg.

Диалог подтвердили в Берлине и Оттаве. Встреча состоялась 26 августа в ФРГ. В ходе встречи также обсуждалось развитие трансатлантического водородного торгового коридора.

Собеседники Bloomberg указывают, что прошлое правительство Канады поддерживало экспорт СПГ только с западного побережья, но текущая администрация рассматривает проекты, ориентированные на восточные рынки. Канада и Германия имеют энергетическое партнерство, которое позволяет углубить двустороннее сотрудничество по СПГ.

По словам неназванного канадского чиновника, Оттава неоднократно слышала от Берлина и всего ЕС о спросе на канадский СПГ во время работы предыдущего правительства Джастина Трюдо.

К 2028 г. мощности по сжижению газа в мире могут вырасти на 37%, писали в июле «Ведомости» со ссылкой на обзор Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL). В результате суммарные мощности СПГ-заводов в мире вырастут до 672,1 млн т в год.

В частности, в прошлом году были запущены линии по сжижению общим объемом 8,6 млн т в год, а суммарная мощность СПГ-заводов в мире выросла на 2% до 492,1 млн т в год. Основная часть ввода новых мощностей по сжижению газа до 2028 г. – 71 млн т – придется на США, говорится в обзоре GIIGNL. Также СПГ-заводы будет активно строить Катар, который должен ввести в эксплуатацию 33 млн т СПГ-мощностей, и Канада – 19 млн т.

