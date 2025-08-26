Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

В России подешевела красная икра

Ведомости

Розничные цены на лососевую икру начали снижаться. Больше всего – на икру горбуши и нерки. Это следует из данных аналитического центра «Рыбного союза».

«Снижение началось с икры горбуши и нерки – это преобладающий виды по объему добычи в общем улове тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке (доля горбуши в вылове – 73%, нерки – 14%)», – говорится в сообщении.

К 26 августа икра нерки подешевела на 9% к середине июля, а икра горбуши – на 2%. В то же время икра кеты подорожала на 1%. По данным мониторинга «Ни рыба ни мясо», оптовые цены на икру кеты снизились на 13% с середины июля по 26 августа 2025 г., на икру горбуши – на 20%, а на икру нерки – на 8%. 

«Нацрыбресурс» отмечает снижение оптовых цен на горбушу на 9% с середины июля по 26 августа, на нерку – на 4%, а на кету – на 2%.

Вылов тихоокеанских лососей вырос на 51% к аналогичной дате прошлого года и равняется 304 000 т. Доля горбуши в улове тихоокеанских лососей составила 73%, нерки – 14%. Вылов горбуши составил почти 222 000 т (+66%), кеты – превысил 35 000 т (+28%), нерки – составил 42 000 т (+20%), а кижуча – более 4000 т (+4%).

В октябре 2024 г. отмечалось падение спроса на красную икру на фоне роста цен, передавал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Платформы ОФД». Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на данные Росстата отмечают, что оптовые цены на красную икру в августе 2024 г. достигли 4800 руб. за 1 кг, увеличившись на 50% год к году.

По оценкам экспертов, на стоимость тогда повлияли объем предложения, ставки кредитования и инфляция.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных