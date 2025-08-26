В России подешевела красная икра

К 26 августа икра нерки подешевела на 9% к середине июля, а икра горбуши – на 2%. В то же время икра кеты подорожала на 1%. По данным мониторинга «Ни рыба ни мясо», оптовые цены на икру кеты снизились на 13% с середины июля по 26 августа 2025 г., на икру горбуши – на 20%, а на икру нерки – на 8%.