В России подешевела красная икра
Розничные цены на лососевую икру начали снижаться. Больше всего – на икру горбуши и нерки. Это следует из данных аналитического центра «Рыбного союза».
«Снижение началось с икры горбуши и нерки – это преобладающий виды по объему добычи в общем улове тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке (доля горбуши в вылове – 73%, нерки – 14%)», – говорится в сообщении.
К 26 августа икра нерки подешевела на 9% к середине июля, а икра горбуши – на 2%. В то же время икра кеты подорожала на 1%. По данным мониторинга «Ни рыба ни мясо», оптовые цены на икру кеты снизились на 13% с середины июля по 26 августа 2025 г., на икру горбуши – на 20%, а на икру нерки – на 8%.
«Нацрыбресурс» отмечает снижение оптовых цен на горбушу на 9% с середины июля по 26 августа, на нерку – на 4%, а на кету – на 2%.
Вылов тихоокеанских лососей вырос на 51% к аналогичной дате прошлого года и равняется 304 000 т. Доля горбуши в улове тихоокеанских лососей составила 73%, нерки – 14%. Вылов горбуши составил почти 222 000 т (+66%), кеты – превысил 35 000 т (+28%), нерки – составил 42 000 т (+20%), а кижуча – более 4000 т (+4%).
В октябре 2024 г. отмечалось падение спроса на красную икру на фоне роста цен, передавал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Платформы ОФД». Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на данные Росстата отмечают, что оптовые цены на красную икру в августе 2024 г. достигли 4800 руб. за 1 кг, увеличившись на 50% год к году.
По оценкам экспертов, на стоимость тогда повлияли объем предложения, ставки кредитования и инфляция.