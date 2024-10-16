«Коммерсантъ»: в России упал спрос на красную икру из-за роста цен
В России число покупок красной икры в сентябре сократилось на 8% год к году, а в августе продажи упали на 10%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Гендиректор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков связывает такую динамику с сокращением объема предложения и ростом цен. Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на данные Росстата отмечают, что оптовые цены на красную икру в августе 2024 г. достигли 4800 руб. за 1 кг, увеличившись на 50% год к году. В организации пояснили, что на стоимость повлиял объем предложения, ставки кредитования и инфляция.
Спад предложения, в свою очередь, продиктован плохой путиной лососевых. На снижение показателя повлияло прежде всего сокращение объема вылова горбуши, который упал в три раза, сообщил президент ВАРПЭ Герман Зверев. По его словам, к 15 октября вылов тихоокеанских видов лосося достиг 231 000 т, сократившись в 2,6 раза год к году и на 15% относительно 2022 г. Результат может стать худшим за 20 лет, полагает Зверев.
В октябре председатель Рыбного союза Александр Панин подтвердил РБК, что цены на красную икру действительно высокие – в среднем они достигают 8000 руб. за 1 кг. Но на это, по его словам, повлияли в том числе сообщения о нехватке улова, которые раскручивают «недобросовестные участники рынка, желающие продать подороже». Панин заверил, что в России не будет дефицита красной икры, предложение этого продукта на рынке в 2024 г. превысит объем потребления.
11 октября Федеральная антимонопольная служба сообщила, что проводит анализ цен на рыбную продукцию в России. Ведомство запросило у организаций отрасли информацию об объемах вылова, первичной переработке, упаковке, транспортировке, структуре себестоимости, а также условиях и сроках хранения.