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«Коммерсантъ»: в России упал спрос на красную икру из-за роста цен

Ведомости

В России число покупок красной икры в сентябре сократилось на 8% год к году, а в августе продажи упали на 10%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Гендиректор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков связывает такую динамику с сокращением объема предложения и ростом цен. Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на данные Росстата отмечают, что оптовые цены на красную икру в августе 2024 г. достигли 4800 руб. за 1 кг, увеличившись на 50% год к году. В организации пояснили, что на стоимость повлиял объем предложения, ставки кредитования и инфляция.

Спад предложения, в свою очередь, продиктован плохой путиной лососевых. На снижение показателя повлияло прежде всего сокращение объема вылова горбуши, который упал в три раза, сообщил президент ВАРПЭ Герман Зверев. По его словам, к 15 октября вылов тихоокеанских видов лосося достиг 231 000 т, сократившись в 2,6 раза год к году и на 15% относительно 2022 г. Результат может стать худшим за 20 лет, полагает Зверев.

В октябре председатель Рыбного союза Александр Панин подтвердил РБК, что цены на красную икру действительно высокие – в среднем они достигают 8000 руб. за 1 кг. Но на это, по его словам, повлияли в том числе сообщения о нехватке улова, которые раскручивают «недобросовестные участники рынка, желающие продать подороже». Панин заверил, что в России не будет дефицита красной икры, предложение этого продукта на рынке в 2024 г. превысит объем потребления.

11 октября Федеральная антимонопольная служба сообщила, что проводит анализ цен на рыбную продукцию в России. Ведомство запросило у организаций отрасли информацию об объемах вылова, первичной переработке, упаковке, транспортировке, структуре себестоимости, а также условиях и сроках хранения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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