«Коммерсантъ»: в России упал спрос на красную икру из-за роста цен

В октябре председатель Рыбного союза Александр Панин подтвердил РБК, что цены на красную икру действительно высокие – в среднем они достигают 8000 руб. за 1 кг. Но на это, по его словам, повлияли в том числе сообщения о нехватке улова, которые раскручивают «недобросовестные участники рынка, желающие продать подороже». Панин заверил, что в России не будет дефицита красной икры, предложение этого продукта на рынке в 2024 г. превысит объем потребления.