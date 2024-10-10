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Импорт рыбы и морепродуктов в Россию упал на 11%

Снижению поставок способствуют проблемы с проведением трансграничных расчетов и логистикой
Анастасия Ковалева
Алексей Орлов / Ведомости

Объем импорта рыбы и морепродуктов в январе – сентябре уменьшился на 11% к аналогичному периоду прошлого года и составил 420 000 т. Это следует из отчета аналитического центра Рыбного союза (входит более 30 компаний в сфере добычи, переработки и торговли рыбной продукцией). «Ведомости» ознакомились с документом.

Заметнее всего поставки продукции сократили Фарерские острова и Чили. Если по итогам девяти месяцев 2023 г. они занимали вторую и третью строчки среди крупнейших стран – импортеров рыбы и морепродуктов, то по итогам января – сентября этого года покинули пятерку лидеров. Доля Фарерских островов за это время сократилась с 16 до 7% от общего объема импорта в РФ, Чили – с 11 до 7%. Аналитики Рыбного союза в своем отчете объясняют такую динамику логистическими проблемами и трудностями с проведением платежей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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