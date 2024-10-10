Импорт рыбы и морепродуктов в Россию упал на 11%

Заметнее всего поставки продукции сократили Фарерские острова и Чили. Если по итогам девяти месяцев 2023 г. они занимали вторую и третью строчки среди крупнейших стран – импортеров рыбы и морепродуктов, то по итогам января – сентября этого года покинули пятерку лидеров. Доля Фарерских островов за это время сократилась с 16 до 7% от общего объема импорта в РФ, Чили – с 11 до 7%. Аналитики Рыбного союза в своем отчете объясняют такую динамику логистическими проблемами и трудностями с проведением платежей.