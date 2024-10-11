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ФАС проверит цены на рыбную продукцию в России

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба проводит анализ цен на рыбную продукцию в России, сообщается на сайте антимонопольного ведомства. ФАС запросила у организаций отрасли информацию об объемах вылова, первичной переработке, упаковке, транспортировке, структуре себестоимости, а также условиях и сроках хранения.

«В анализ войдут цены на наиболее популярные виды рыбы, которые составляют значительную часть продуктовой корзины – минтай, треска, пикша, сельдь, горбуша», – уточнили в ведомстве. Кроме того, торговые сети предоставили ФАС информацию о ежемесячной динамике цен на отдельные виды рыбы.

Директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров в июле сообщал «Ведомостям», что потребление рыбы в России сейчас практически вдвое меньше норм, рекомендованных Минздравом. По итогам 2023 г. потребление рыбы и морепродуктов в РФ уменьшилось примерно на 6%, сообщало в марте Роскачество. 

9 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ассортимент рыбы на прилавках не радует разнообразием, а цены на нее растут. По словам спикера, доля рыбы в продуктовой корзине россиян по итогам прошлого года составила всего 2,1%, то есть для большой части жителей страны она просто недоступна. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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