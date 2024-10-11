ФАС проверит цены на рыбную продукцию в России
Федеральная антимонопольная служба проводит анализ цен на рыбную продукцию в России, сообщается на сайте антимонопольного ведомства. ФАС запросила у организаций отрасли информацию об объемах вылова, первичной переработке, упаковке, транспортировке, структуре себестоимости, а также условиях и сроках хранения.
«В анализ войдут цены на наиболее популярные виды рыбы, которые составляют значительную часть продуктовой корзины – минтай, треска, пикша, сельдь, горбуша», – уточнили в ведомстве. Кроме того, торговые сети предоставили ФАС информацию о ежемесячной динамике цен на отдельные виды рыбы.
Директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров в июле сообщал «Ведомостям», что потребление рыбы в России сейчас практически вдвое меньше норм, рекомендованных Минздравом. По итогам 2023 г. потребление рыбы и морепродуктов в РФ уменьшилось примерно на 6%, сообщало в марте Роскачество.
9 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ассортимент рыбы на прилавках не радует разнообразием, а цены на нее растут. По словам спикера, доля рыбы в продуктовой корзине россиян по итогам прошлого года составила всего 2,1%, то есть для большой части жителей страны она просто недоступна.