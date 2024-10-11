ФАС проверит цены на рыбную продукцию в России

9 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ассортимент рыбы на прилавках не радует разнообразием, а цены на нее растут. По словам спикера, доля рыбы в продуктовой корзине россиян по итогам прошлого года составила всего 2,1%, то есть для большой части жителей страны она просто недоступна.