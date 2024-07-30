Рыболовы предложили ЦБ свой вариант формирования товарных ценовых индикаторов

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) предложила Банку России свой вариант определения рыночной стоимости продукции в рамках формирования национальной системы товарных индикаторов, следует из переписки с регулятором (есть у «Ведомостей»). Рыболовы предлагают опираться на детализированные данные Росстата по отдельным видам продукции, когда они будут разработаны. Биржевые механизмы формирования ценовых индикаторов для рыбной продукции, по мнению ассоциации, не подходят. Письмо АСРФ направила 24 июля в ответ на запрос ЦБ, который собирает мнения бизнеса о расширении системы товарных и финансовых индикаторов. Представитель ЦБ сообщил, что в рамках создания в России этой системы проводится «серия консультаций» с участниками рынка, включая рыбопромышленные предприятия. Он также напомнил, что сейчас ко второму чтению в Госдуме готовится проект федерального закона «Об администраторах индикаторов» (это структуры с лицензией биржи или торговой системы – например, Мосбиржа и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа, СПбМТСБ). При этом законопроект, подчеркивает он, не содержит ограничений в отношении источников информации, которые могут быть использованы при расчете индикаторов. Но организованные торги, по мнению представителя ЦБ, являются «наиболее надежным, прозрачным и оперативным источником ценовых сведений».