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Рыболовы предложили ЦБ свой вариант формирования товарных ценовых индикаторов

Они не поддерживают введение биржевых механизмов для отрасли
Анастасия Ковалева
Александр Волобуев
Рыбопромышленники не в восторге от инициативы распространить на отрасль биржевые механизмы/ Юрий Смитюк / ТАСС

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) предложила Банку России свой вариант определения рыночной стоимости продукции в рамках формирования национальной системы товарных индикаторов, следует из переписки с регулятором (есть у «Ведомостей»). Рыболовы предлагают опираться на детализированные данные Росстата по отдельным видам продукции, когда они будут разработаны. Биржевые механизмы формирования ценовых индикаторов для рыбной продукции, по мнению ассоциации, не подходят. Письмо АСРФ направила 24 июля в ответ на запрос ЦБ, который собирает мнения бизнеса о расширении системы товарных и финансовых индикаторов. Представитель ЦБ сообщил, что в рамках создания в России этой системы проводится «серия консультаций» с участниками рынка, включая рыбопромышленные предприятия. Он также напомнил, что сейчас ко второму чтению в Госдуме готовится проект федерального закона «Об администраторах индикаторов» (это структуры с лицензией биржи или торговой системы – например, Мосбиржа и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа, СПбМТСБ). При этом законопроект, подчеркивает он, не содержит ограничений в отношении источников информации, которые могут быть использованы при расчете индикаторов. Но организованные торги, по мнению представителя ЦБ, являются «наиболее надежным, прозрачным и оперативным источником ценовых сведений».

Поскольку система разрабатывается для замещения иностранных котировок, механизм их определения будет биржевой, сказал «Ведомостям» представитель АСРФ. Но для рыбной продукции он не годится, следует из письма ассоциации в Банк России и пояснений ее представителя.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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