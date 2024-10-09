Матвиенко: цены на рыбу делают ее недоступной для большой части россиян

По словам спикера, доля рыбы в продуктовой корзине россиян по итогам прошлого года составила всего 2,1%, то есть для большой части россиян она просто недоступна. При этом, отметила Матвиенко, на Дальнем Востоке цена горбушы с 2023 г. выросла со 152 руб. за кг до 270 руб. в этом году, а стоимость упакованного филе трески в магазинах доходит до 2000 руб.