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Матвиенко: цены на рыбу делают ее недоступной для большой части россиян

Ведомости

Ассортимент рыбы на прилавках не радует разнообразием, а цены на нее растут. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе правительственного часа с министром сельского хозяйства Оксаной Лут, сообщает издание «СенатИнформ».

По словам спикера, доля рыбы в продуктовой корзине россиян по итогам прошлого года составила всего 2,1%, то есть для большой части россиян она просто недоступна. При этом, отметила Матвиенко, на Дальнем Востоке цена горбушы с 2023 г. выросла со 152 руб. за кг до 270 руб. в этом году, а стоимость упакованного филе трески в магазинах доходит до 2000 руб.

«О чем говорит отрасль? Что растет нагрузка на предприятия отрасли. И поэтому надо анализировать вместе с ФАС, что происходит с ценами. Если мы, власти, своими решениями повышаем нагрузку на предприятия отрасли, значит, мы должны понимать, что чудес не бывает и никто не будет работать в убыток», – сказала Матвиенко.

В связи с этим она обратилась к Лут с просьбой «соблюдать баланс» так, чтобы и государство получало налоги, и чтобы это не стало «удавкой» для производителей. Матвиенко также потребовала от главы Росрыболовства Ильи Шестакова сделать продукт доступным для россиян.

Директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров в июле сообщал «Ведомостям», что потребление рыбы в России сейчас практически вдвое меньше норм, рекомендованных Минздравом. По итогам 2023 г. потребление рыбы и морепродуктов в РФ уменьшилось примерно на 6%, сообщало в марте Роскачество. 

Указанная тенденция происходит на фоне продолжающегося увеличения объемов вылова. По данным Росрыболовства, в прошлом году в России было добыто 5,3 млн т рыбы различных видов. Результат стал рекордным за последние 30 лет. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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