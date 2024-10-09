Матвиенко: цены на рыбу делают ее недоступной для большой части россиян
Ассортимент рыбы на прилавках не радует разнообразием, а цены на нее растут. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе правительственного часа с министром сельского хозяйства Оксаной Лут, сообщает издание «СенатИнформ».
По словам спикера, доля рыбы в продуктовой корзине россиян по итогам прошлого года составила всего 2,1%, то есть для большой части россиян она просто недоступна. При этом, отметила Матвиенко, на Дальнем Востоке цена горбушы с 2023 г. выросла со 152 руб. за кг до 270 руб. в этом году, а стоимость упакованного филе трески в магазинах доходит до 2000 руб.
«О чем говорит отрасль? Что растет нагрузка на предприятия отрасли. И поэтому надо анализировать вместе с ФАС, что происходит с ценами. Если мы, власти, своими решениями повышаем нагрузку на предприятия отрасли, значит, мы должны понимать, что чудес не бывает и никто не будет работать в убыток», – сказала Матвиенко.
В связи с этим она обратилась к Лут с просьбой «соблюдать баланс» так, чтобы и государство получало налоги, и чтобы это не стало «удавкой» для производителей. Матвиенко также потребовала от главы Росрыболовства Ильи Шестакова сделать продукт доступным для россиян.
Директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров в июле сообщал «Ведомостям», что потребление рыбы в России сейчас практически вдвое меньше норм, рекомендованных Минздравом. По итогам 2023 г. потребление рыбы и морепродуктов в РФ уменьшилось примерно на 6%, сообщало в марте Роскачество.
Указанная тенденция происходит на фоне продолжающегося увеличения объемов вылова. По данным Росрыболовства, в прошлом году в России было добыто 5,3 млн т рыбы различных видов. Результат стал рекордным за последние 30 лет.