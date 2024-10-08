Производитель куриных яиц «Окское» предупредил о повышении отпускных цен

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что вслед за отпускными ценами производителя может измениться также и стоимость на полках магазинов, если сеть «посчитает такое повышение обоснованным». Но учитывая, что в данном случае речь идет о социально значимом продукте, торговые сети могут уменьшить собственную наценку, чтобы сохранить его доступность, добавляет эксперт. Он не исключает, что уведомление о повышении закупочных цен для торговых сетей разослали и другие крупные производители.