Производитель куриных яиц «Окское» предупредил о повышении отпускных цен

Производитель куриных яиц «Окское» предупредил о повышении отпускных ценКомпания объясняет необходимость корректировки подорожанием сырья для кормов
Птицефабрика «Окская», входящая в пятерку крупнейших в России производителей куриных яиц, в конце сентября разослала торговым сетям уведомление о повышении с 1 ноября отпускных цен на весь ассортимент под брендом «Окское» на 5%. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием.
«Основное влияние на рост себестоимости оказало повышение цен на сырье для производства комбикорма с января 2024 г. по настоящий момент: зерновые составляющие подорожали до 40%, минеральные и витаминные комплексы – до 89%. Стоимость закупки упаковочных материалов выросла на 5,8%», – говорится в письме. В нем также отмечается, что повышение будет разовым «для всех покупателей продукции» птицефабрики. «Ведомости» направили запрос в компанию.
Источник в одном из крупных ритейлеров уточнил, что уведомление получили «как минимум магазины Москвы и Московской области». В «Ленте» от комментариев отказались, «Ведомости» также направили запросы в X5 Group («Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик»), «Магнит», а также Минсельхоз и Федеральную антимонопольную службу.
По данным Росстата, индекс потребительских цен на 30 сентября составил 5,72% с начала года. При этом стоимость куриных яиц, согласно данным статведомства, в сравнении с концом 2023 г. снизилась на 19,5%. Годовая инфляция на 30 сентября составила 8,57%, следует из обзора Минэка.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что вслед за отпускными ценами производителя может измениться также и стоимость на полках магазинов, если сеть «посчитает такое повышение обоснованным». Но учитывая, что в данном случае речь идет о социально значимом продукте, торговые сети могут уменьшить собственную наценку, чтобы сохранить его доступность, добавляет эксперт. Он не исключает, что уведомление о повышении закупочных цен для торговых сетей разослали и другие крупные производители.
Птицефабрика «Окская» по итогам прошлого года заняла четвертую строчку среди крупнейших производителей яиц в России, следует из данных Росптицесоюза (объединяет более 250 организаций, включая производителей, обеспечивающих около 80% выпуска яиц и мяса птицы). Компания произвела куриных яиц 1,29 млрд штук. Марка «Окское» с долей 7,1% в 2023 г. занимала вторую строчку среди самых продаваемых брендов яиц по версии исследовательской компании NTech. Выручка по РСБУ птицефабрики «Окская» в 2023 г. увеличилась на 28% к 2022 г. до 9,4 млрд руб., чистая прибыль – вдвое до 2,4 млрд руб., следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс».
Согласно данным Росптицесоюза, крупнейшим производителем куриных яиц в РФ является ГК «Таврос» (1,7 млрд штук), за ним следуют птицефабрика «Синявинская» (1,6 млрд) и «Волжанин» (1,47 млрд). «Ведомости» направили им запросы.
Куриные яйца начали дорожать в России во второй половине 2023 г. Производители снижали объемы выпуска в связи с неблагополучной эпизоотической ситуацией (массовым распространением инфекционных заболеваний), следует из материала Росптицесоюза. В ноябре ФАС начала проверку повышения цен на куриное яйцо и призвала торговые сети добровольно снизить наценку на него до 5%.
Вопрос о резком росте цен на этот продукт в магазинах был задан президенту Владимиру Путину в середине декабря в ходе прямой линии с россиянами. Спрос на яйца увеличился, а производство в России не выросло, констатировал глава государства. Кроме того, правительство, по его словам, вовремя не сориентировалось и «не открыло импорт».
Помимо реакции ФАС правительство также предприняло ряд шагов для снижения цен, включая стимулирование роста производства в России, перевод производителей и торговых сетей на долгосрочные контракты, а также наращивание импорта из дружественных стран (для этого были обнулены ввозные пошлины). Все это помогло стабилизировать ситуацию и добиться разворота цен к снижению.