«Почта России» приостановила прием отправлений с товарами в США из-за пошлин

6 августа американский президент Дональд Трамп назвал Россию угрозой национальной безопасности США. В указе говорится, что решение о введении тарифов было принято в связи с тем, что РФ якобы прилагает усилия для подрыва суверенитета и территориальной целостности Украины, а также якобы продолжает представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США.