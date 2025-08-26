«Почта России» приостановила прием отправлений с товарами в США из-за пошлин
«Почта России» с 26 августа временно прекращает прием международных отправлений с товарами, направляемых в Соединенные Штаты. Об этом сообщили в компании, передает ТАСС.
Причиной решения стало введение в США ввозных пошлин и отмена беспошлинного режима для почтовых отправлений (de minimis) с 29 августа 2025 года. В компании отметили, что при новых условиях не могут обеспечить авиадоставку по данному маршруту.
При этом компания подчеркнула, что продолжит доставку в США письменной корреспонденции.
6 августа американский президент Дональд Трамп назвал Россию угрозой национальной безопасности США. В указе говорится, что решение о введении тарифов было принято в связи с тем, что РФ якобы прилагает усилия для подрыва суверенитета и территориальной целостности Украины, а также якобы продолжает представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США.