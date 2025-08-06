Трамп назвал Россию угрозой национальной безопасности США
Американский президент Дональд Трамп назвал Россию угрозой национальной безопасности США. Об этом он заявил в своем указе о введении пошлин в размере 25% для Индии за покупку российской нефти.
В документе говорится, что решение о введении тарифов было принято в связи с тем, что РФ якобы прилагает усилия для подрыва суверенитета и территориальной целостности Украины, а также якобы продолжает представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США.
Американский лидер также пояснил, что он ввел пошлины в связи с тем, что «правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из РФ». Пошлины будут действовать на товары, поставленные со складов через 21 день после подписания документа.
Трамп ранее потребовал, чтобы Россия и Украина урегулировали конфликт за 10 дней, к 8 августа. Иначе американский лидер может ввести санкции и пошлины в 100% как против России, так и против ее торговых партнеров – Индии, Китая и Бразилии.