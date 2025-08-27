Выручка Lego в первом полугодии 2025 года достигла рекордных $5,3 млрд
В первом полугодии 2025 г. выручка Lego выросла на 12% год к году и достигла рекордных 34,6 млрд датских крон ($5,3 млрд). Об этом говорится в отчете компании.
В то же время операционная прибыль компании увеличилась на 10% до 9 млрд датских крон ($1,3 млрд). В сообщении говорится, что такой рост отражает высокие показатели выручки и повышение производительности.
В августt 2024 г. генеральный директор Нильс Кристиансен рассказал, что Lego планирует заменить традиционный пластик на биопластмассу к 2032 г. Он добавил, что Lego стремится постепенно снизить содержание нефтепродуктов в кубиках конструкторов. Компания увеличит закупочную стоимость сырья из возобновляемых материалов на 70%. Для производства биопластика вместо нефтепродуктов используются растительное масло и отходы пищевой промышленности.
Lego – датская частная компания, занимающаяся производством одноименных серий развивающих игрушек-конструкторов.