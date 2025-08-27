Выручка Lego в первом полугодии 2025 года достигла рекордных $5,3 млрд

В августt 2024 г. генеральный директор Нильс Кристиансен рассказал, что Lego планирует заменить традиционный пластик на биопластмассу к 2032 г. Он добавил, что Lego стремится постепенно снизить содержание нефтепродуктов в кубиках конструкторов. Компания увеличит закупочную стоимость сырья из возобновляемых материалов на 70%. Для производства биопластика вместо нефтепродуктов используются растительное масло и отходы пищевой промышленности.