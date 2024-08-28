Lego планирует перейти на использование биопластика к 2032 году
Датская компания Lego Group планирует заменить традиционный пластик на биопластмассу к 2032 г., сообщил генеральный директор Нильс Кристиансен агентству Reuters.
«С учетом того, что компания является семейным предприятием и привержена принципам устойчивого развития, для нас большая честь платить за сырье дополнительно, не взимая при этом дополнительную плату с клиентов», – сказал он.
Кристиансен добавил, что Lego стремится постепенно снизить содержание нефтепродуктов в кубиках конструкторов. Компания увеличит закупочную стоимость сырья из возобновляемых материалов на 70%. Для производства биопластика вместо нефтепродуктов используются растительное масло и отходы пищевой промышленности.
Reuters отмечает, что конкурирующий производитель игрушек Hasbro тоже начал включать переработанные материалы для производства продукции, при этом он не установил четких целей по использованию пластика. Компания Mattel планирует использовать биопластик во всей своей продукции к 2030 г. По данным лоббистской группы PlasticsEurope, сейчас около 90% всего пластика производится с использованием нефтепродуктов.