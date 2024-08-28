Lego планирует перейти на использование биопластика к 2032 году

Reuters отмечает, что конкурирующий производитель игрушек Hasbro тоже начал включать переработанные материалы для производства продукции, при этом он не установил четких целей по использованию пластика. Компания Mattel планирует использовать биопластик во всей своей продукции к 2030 г. По данным лоббистской группы PlasticsEurope, сейчас около 90% всего пластика производится с использованием нефтепродуктов.