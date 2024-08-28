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Lego планирует перейти на использование биопластика к 2032 году

Ведомости

Датская компания Lego Group планирует заменить традиционный пластик на биопластмассу к 2032 г., сообщил генеральный директор Нильс Кристиансен агентству Reuters.

«С учетом того, что компания является семейным предприятием и привержена принципам устойчивого развития, для нас большая честь платить за сырье дополнительно, не взимая при этом дополнительную плату с клиентов», – сказал он.

Кристиансен добавил, что Lego стремится постепенно снизить содержание нефтепродуктов в кубиках конструкторов. Компания увеличит закупочную стоимость сырья из возобновляемых материалов на 70%. Для производства биопластика вместо нефтепродуктов используются растительное масло и отходы пищевой промышленности.

Reuters отмечает, что конкурирующий производитель игрушек Hasbro тоже начал включать переработанные материалы для производства продукции, при этом он не установил четких целей по использованию пластика. Компания Mattel планирует использовать биопластик во всей своей продукции к 2030 г. По данным лоббистской группы PlasticsEurope, сейчас около 90% всего пластика производится с использованием нефтепродуктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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