Чистая прибыль «Русснефти» в первом полугодии 2025 года упала более чем втрое

Чистая прибыль нефтяной компании «Русснефть» по МСФО в первом полугодии 2025 г. упала в более чем три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно отчетности компании, она составила 11,84 млрд руб. против 38,48 млрд руб.