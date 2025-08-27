Чистая прибыль «Русснефти» в первом полугодии 2025 года упала более чем втрое
Чистая прибыль нефтяной компании «Русснефть» по МСФО в первом полугодии 2025 г. упала в более чем три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно отчетности компании, она составила 11,84 млрд руб. против 38,48 млрд руб.
Выручка компании снизилась почти на 19% и составила 119,6 млрд руб. Валовая прибыль упала более чем на 25%, достигнув 35,1 млрд руб. Операционная прибыль за отчетный период составила 21,5 млрд руб. по сравнению с 39,5 млрд руб. годом ранее.
23 апреля компания OCN International DMCC, которая зарегистрирована в Дубае, приобрела пакет акций в размере 16,33% нефтяной компании «Русснефть».