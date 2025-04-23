Дубайская компания приобрела долю «Русснефти» в 16,33%

В 2021 г. Glencore договорился о продаже своей доли в «Русснефти», закрытие сделки ожидалось в первой половине 2022 г. Такой шаг обосновывался тем, что эта доля больше не была существенной для бизнеса. Покупатель и сумма сделки тогда также не раскрывались.