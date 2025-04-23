Дубайская компания приобрела долю «Русснефти» в 16,33%
Компания OCN International DMCC, которая зарегистрирована в Дубае, приобрела пакет акций в размере 16,33% нефтяной компании «Русснефть». Это следует из данных на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Детали сделки не разглашаются. В том числе, род деятельности компании из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Собеседник ТАСС на фондовом рынке сообщил, что она может быть специализированной организацией для проведения сделки по покупке пакета акций.
Кроме того, по его мнению, новому акционеру «Русснефти» перешла часть пакета швейцарского трейдера Glencore, которому через структуру Rambero Holding принадлежало 23,46% в «Русснефти».
В 2021 г. Glencore договорился о продаже своей доли в «Русснефти», закрытие сделки ожидалось в первой половине 2022 г. Такой шаг обосновывался тем, что эта доля больше не была существенной для бизнеса. Покупатель и сумма сделки тогда также не раскрывались.
В прошлом году президент РФ Владимир Путин разрешил иностранцам совершать сделки с акциями энергетической компании «Русснефть». По данным источника «Интерфакса», распоряжение президента должно было позволить завершить выход Glencore из акционерного капитала «Русснефти», а также продолжить процесс деофшоризации владения акциями нефтяной компании.