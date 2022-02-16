Почему Glencore продает долю в «Русснефти» после 20 лет сотрудничества

Швейцарский сырьевой трейдер Glencore продает долю в нефтекомпании «Русснефть» Михаила Гуцериева, следует из опубликованного 15 февраля отчета Glencore за 2021 г. «В декабре 2021 г. Glencore договорилась о продаже доли в НК «Русснефть». Завершение сделки зависит от получения ряда регуляторных одобрений и ожидается в первом полугодии 2022 г.», – отмечается в документе. Покупатель и сумма сделки в отчете не раскрываются. Но из него следует, что Glencore снизила инвестиции в «Русснефть» в 2021 г. в 6 раз к предыдущему году – с $309 млн до $50 млн.