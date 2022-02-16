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Почему Glencore продает долю в «Русснефти» после 20 лет сотрудничества

Сумма сделки могла составить около 11–12 млрд рублей
Александр Волобуев Матвей Катков
«Русснефть» – частная публичная компания, акции торгуются на Московской бирже / Максим Стулов / Ведомости

Швейцарский сырьевой трейдер Glencore продает долю в нефтекомпании «Русснефть» Михаила Гуцериева, следует из опубликованного 15 февраля отчета Glencore за 2021 г. «В декабре 2021 г. Glencore договорилась о продаже доли в НК «Русснефть». Завершение сделки зависит от получения ряда регуляторных одобрений и ожидается в первом полугодии 2022 г.», – отмечается в документе. Покупатель и сумма сделки в отчете не раскрываются. Но из него следует, что Glencore снизила инвестиции в «Русснефть» в 2021 г. в 6 раз к предыдущему году – с $309 млн до $50 млн.

Glencore продала свою долю в «Русснефти» потому, что она больше не была существенной для ее бизнеса, заявил CEO трейдера Гэри Нэгл, комментируя годовые результаты (цитата по Reuters).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных