«Мечел» приостановил производство нерентабельного коксующегося угля

«Мечел» принял решение приостановить производство нерентабельных видов продукции и переориентировать ресурсы на более востребованные. Об этом компания сообщила в финансовом отчете за второй квартал и первое полугодие.

Свое решение «Мечел» объяснил тем, что в течение всего отчетного периода цены на концентрат коксующегося угля падали. Причиной тому был слабый спрос и избыточное предложение на рынке. Дополнительные непроизводственные ограничения связаны с ремонтными работами на обогатительной фабрике «Нерюнгринская», запуск которой запланирован на октябрь.

В металлургическом сегменте ситуация более стабильная, но «все равно не простая», говорится в отчете. «Мечел» удерживает объемы производства, однако рентабельность все же существенно снизилась.

Консолидированная выручка группы по итогам первого полугодия составила 152,3 млрд руб., что на 26% ниже год к году. EBITDA составила 5,7 млрд руб., сократившись на 83% по сравнению с первым полугодием 2024 г. Рентабельность по EBITDA составила 4%. Показатель убытка составил 40,5 млрд руб.

Добыча угля компанией «Мечел» в январе – мае составила 3,3 млн т, снизившись на 24% к тому же периоду прошлого года. Наибольшее падение добычи зафиксировано на двух ключевых активах «Мечела» – «Якутуголь» и «Южный Кузбасс». Производство в Якутии сократилось на 23% до 1,6 млн т, а в Кузбассе – на четверть до 1,7 млн т. Это обусловлено как негативной конъюнктурой рынка – низкими ценами на коксующийся уголь и относительно низким спросом на него в странах Азии, так и с производственной проблемой – остановкой Нерюнгринской обогатительной фабрики в Якутии, пишут аналитики Argus.

