«Мечел» приостановил производство нерентабельного коксующегося угля

Добыча угля компанией «Мечел» в январе – мае составила 3,3 млн т, снизившись на 24% к тому же периоду прошлого года. Наибольшее падение добычи зафиксировано на двух ключевых активах «Мечела» – «Якутуголь» и «Южный Кузбасс». Производство в Якутии сократилось на 23% до 1,6 млн т, а в Кузбассе – на четверть до 1,7 млн т. Это обусловлено как негативной конъюнктурой рынка – низкими ценами на коксующийся уголь и относительно низким спросом на него в странах Азии, так и с производственной проблемой – остановкой Нерюнгринской обогатительной фабрики в Якутии, пишут аналитики Argus.