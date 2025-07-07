«Мечел» снизил добычу угля почти на четверть

На встрече с акционерами в июне Коржов допустил, что в пессимистичном сценарии компания может сократить добычу угля по итогам года на четверть. По его словам, в I квартале этого года компания получала убыток с каждой тонны добытого угля. Коржов также сказал, что запустить Нерюнгринскую обогатительную фабрику после аварии компания планирует в октябре. Кроме того, он рассказал, что группа ищет покупателей на ряд активов, в частности Южно-Кузбасскую ГРЭС и сбытовую компанию «Кузбассэнергосбыт» («Ведомости» писали об этом 30 июня).