«Мечел» снизил добычу угля почти на четверть

«Мечел» снизил добычу угля почти на четвертьНа показатели повлияли негативная конъюнктура рынка и остановка обогатительной фабрики в Якутии
Добыча угля компанией «Мечел» в январе – мае составила 3,3 млн т, снизившись на 24% к тому же периоду прошлого года. Об этом говорится в обзоре агентства Argus, с которым ознакомились «Ведомости».
Наибольшее падение добычи зафиксировано на двух ключевых активах «Мечела» – «Якутуголь» и «Южный Кузбасс». Производство в Якутии сократилось на 23% до 1,6 млн т, а в Кузбассе – на четверть до 1,7 млн т. Это обусловлено как негативной конъюнктурой рынка – низкими ценами на коксующийся уголь и относительно низким спросом на него в странах Азии, так и с производственной проблемой – остановкой Нерюнгринской обогатительной фабрики в Якутии, пишут аналитики Argus.
Работа Нерюнгринской обогатительной фабрики была приостановлена в середине мая из-за пожара на предприятии. Ремонтные работы на объекте могут занять не менее 90 дней, говорят источники агентства. Остановка фабрики негативно отражается на экспорте угля компанией, отмечается в обзоре.
В этом году «Мечел» в качестве адресной меры господдержки получил возможность рассрочки на три года по уплате более 13 млрд руб. Это позволит дополнительно высвобождать около 500 млн руб. в месяц на поддержку операционной деятельности, говорила заместитель гендиректора компании по финансам Нелли Галеева. Капзатраты «Мечела» в 2025 г. снизятся вдвое до 9,4 млрд руб., сообщил гендиректор «Мечела» Олег Коржов (возглавлял компанию до конца июня).
На встрече с акционерами в июне Коржов допустил, что в пессимистичном сценарии компания может сократить добычу угля по итогам года на четверть. По его словам, в I квартале этого года компания получала убыток с каждой тонны добытого угля. Коржов также сказал, что запустить Нерюнгринскую обогатительную фабрику после аварии компания планирует в октябре. Кроме того, он рассказал, что группа ищет покупателей на ряд активов, в частности Южно-Кузбасскую ГРЭС и сбытовую компанию «Кузбассэнергосбыт» («Ведомости» писали об этом 30 июня).
Представитель «Мечела» отказался от дополнительных комментариев.
В январе – марте 2025 г. «Мечел» снизил добычу угля на 27% по сравнению с предыдущим кварталом и на 17% – в годовом выражении до 2,1 млн т. Угольный бизнес демонстрирует снижение производства на фоне затяжного ценового спада, объяснял Коржов. В 2024 г. добыча составила 10,9 млн т – на 5% больше, чем годом ранее.
Компания распродавала накопленные в прошлом году запасы, объясняет независимый промышленный эксперт Максим Худалов. «Мечел» добывает качественный уголь – как коксующийся, так и энергетический, – который с небольшими скидками можно продавать на внутреннем рынке, считает эксперт.
Флагманские активы «Мечела» по итогам года получат чистый убыток, говорит партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов. В лучшем случае господдержка позволит «Мечелу» сократить издержки, полагает он. Изменения в экономике возможны только при улучшении мировой конъюнктуры – росте цен и спроса на уголь, добавляет он.
В начале июня тонна угля калорийностью 6000 ккал/кг на базисе FOB («с погрузкой на судно») Дальний Восток стоила $70, что на 29% меньше, чем в прошлом году, свидетельствуют данные Центра ценовых индексов. В порту Тамани уголь той же калорийности стоил $66/т (-4%), в портах Балтийского моря – $58/т (-9%). Стоимость коксующегося угля на базисе FOB Дальний Восток составляла $95/т – на 32% меньше, чем в начале июня прошлого года.
Согласно оценкам NEFT Research, экспорт коксующегося угля из Кузбасса сейчас приносит убытки независимо от направления. Компании теряют 1000–1200 руб./т либо балансируют на грани рентабельности.
Худалов считает, что выручка «Мечела» в 2025 г. составит 330–340 млрд руб., т. е. снизится на 12–15%, показатель EBITDA – 40–45 млрд руб. (-19–28%). Меры поддержки позволят компании сэкономить до 3–4% от EBITDA, результат будет виден во втором полугодии, добавляет он.
Выручка «Мечела» по МСФО в прошлом году снизилась на 5% в годовом выражении до 387,5 млрд руб. Показатель EBITDA упал более чем на треть до 55,9 млрд руб. Чистый убыток компании составил 37,1 млрд руб. против чистой прибыли в размере 22,3 млрд руб. годом ранее. «Южный Кузбасс» в 2024 г. получил чистый убыток в размере 17,1 млрд руб. (прибыль в 2023 г. составила 1,8 млрд руб.), «Якутуголь» не опубликовал финансовые результаты за год.