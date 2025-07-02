Российские угольщики в январе – мае увеличили продажи угля на бирже

Российские угольщики в январе – мае увеличили продажи угля на биржеКомпании стремятся расширить сбыт на внутреннем рынке на фоне падения экспорта
Объем торгов углем на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (Петербургская биржа) в январе – мае 2025 г. вырос на 47% в годовом выражении и достиг 557 970 т. Об этом свидетельствует статистика биржи, с которой ознакомились «Ведомости».
В основном в первые пять месяцев года на бирже торговался энергетический уголь марок Д («длиннопламенный») – 147 070 т, на него пришлось 26% всех продаж – и СС («слабоспекающийся») – 138 600 т, 25%. Торги бурым углем (марка Б) составили 66 220 т, или 12% от общего объема, углем марки ГЖ («газовый жирный») – 23 450 т, 4%. Треть продаж, или 182 630 т, пришлась на смешанные марки.
В 2024 г. объем торгов углем на бирже вырос более чем в 5 раз до 1,3 млн т. В денежном выражении он составил 6,95 млрд руб. На торгах присутствуют все ведущие угольные компании страны.