Российские угольщики в январе – мае увеличили продажи угля на бирже

В основном в первые пять месяцев года на бирже торговался энергетический уголь марок Д («длиннопламенный») – 147 070 т, на него пришлось 26% всех продаж – и СС («слабоспекающийся») – 138 600 т, 25%. Торги бурым углем (марка Б) составили 66 220 т, или 12% от общего объема, углем марки ГЖ («газовый жирный») – 23 450 т, 4%. Треть продаж, или 182 630 т, пришлась на смешанные марки.