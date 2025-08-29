Прибыль «Русагро» за первое полугодие 2025 года выросла на 20%
Выручка «Русагро» по итогам первого полугодия 2025 г. увеличилась на 21%, достигнув 168 млрд руб. Об этом сообщается в отчете группы.
Скорректированный показатель EBITDA вырос на 22% до 17,7 млн руб. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA – 10,5%. Чистая прибыль за указанный период достигла 5,2 млн руб., что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года (4,32 млрд руб.). Чистый долг по состоянию на 30 июня 2025 г. составлял 107,8 млн руб.
21 мая «Русагро» опубликовала финансовые результаты за I квартал 2025 г. Чистая прибыль группы по РСБУ за достигла 119,6 млн руб. Этот показатель уменьшился по сравнению с итогами аналогичного периода 2024 г. Тогда чистая прибыль составляла 2,33 млрд руб. Управленческие расходы составили 18,8 млн руб. Прочие расходы – 4,8 млн руб.
В 2024 г. выручка группы составила 340,1 млрд руб., показав рост на 23% за год. Чистая прибыль снизилась на 29% до 31,6 млрд руб. Скорректированная EBITDA сократилась до 52,99 млрд руб. с 56,33 млрд руб. в 2023 г.
«Русагро» – один из ведущих публичных российских агрохолдингов, основанный бизнесменом и бывшим сенатором от Белгородской области Вадимом Мошковичем.