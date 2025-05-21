Чистая прибыль «Русагро» по РСБУ за I квартал достигла 119,6 млн рублей
За I квартал 2025 г. чистая прибыль «Русагро» по РСБУ за достигла 119,6 млн руб. Об этом сообщается в опубликованных финансовых результатах.
Этот показатель снизился по сравнению с результатами такого же периода 2024 г. Тогда чистая прибыль составляла 2,33 млрд руб.
Показатели выручки не опубликованы. Управленческие расходы составили 18,8 млн руб. Прочие расходы – 4,8 млн руб.
21 марта 2025 года «Русагро» объявила о переходе с квартальной на полугодовую периодичность публикации финансовых результатов. Вместо ежеквартальных отчетов компания теперь будет публиковать аудированную консолидированную отчетность по стандарту МСФО за 6 и 12 месяцев. Поэтому полные финансовые результаты за первое полугодие 2025 г., включая консолидированную отчетность по МСФО, станут доступны 27 августа 2025 г.
Решение о переходе на полугодовую отчетность объясняется необходимостью оптимизации нагрузки на финансовый блок и корпоративные органы управления. Также это связано с процессом интеграции группы «Агро-Белогорье» в структуру бизнес-направлений «Русагро».
14 мая совет директоров «Русагро» рекомендовал отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2024 г. Основной причиной такого решения стал значительный рост капитальных затрат, который требует финансирования из собственных средств. Привлечение же заемных средств, даже с учетом государственного субсидирования, становится менее привлекательным из-за высокой ключевой ставки, которая повышает стоимость обслуживания долга.