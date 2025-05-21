Чистая прибыль «Русагро» по РСБУ за I квартал достигла 119,6 млн рублей

21 марта 2025 года «Русагро» объявила о переходе с квартальной на полугодовую периодичность публикации финансовых результатов. Вместо ежеквартальных отчетов компания теперь будет публиковать аудированную консолидированную отчетность по стандарту МСФО за 6 и 12 месяцев. Поэтому полные финансовые результаты за первое полугодие 2025 г., включая консолидированную отчетность по МСФО, станут доступны 27 августа 2025 г.