СД «Русагро» рекомендовал отказаться от дивидендов по итогам 2024 года
Причиной такого решения стал рост капитальных затрат, который потребует финансирования из собственных средств. В компании отметили, что средства группы активно направляются на реализацию масштабной инвестиционной программы. Привлечение финансирования даже с субсидированием по госпрограммам приводит к удорожанию обслуживания долга при высоком уровне ключевой ставки.
Окончательное решение по дивидендам будет принято на годовом собрании акционеров «Русагро», которое запланировано на 30 июня. Реестр лиц, имеющих право на участие в нем, закроется 6 июня.
25 апреля сообщалось, что выручка «Русагро» в I квартале выросла на 18% – до 82,8 млрд руб. Пояснялось, что такого результата добились за счет роста объемов реализации сырого масла и повышения продаж мясного бизнеса. А вот сахарный бизнес показал снижение на 33%.