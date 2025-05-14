СД «Русагро» рекомендовал отказаться от дивидендов по итогам 2024 года

Причиной такого решения стал рост капитальных затрат, который потребует финансирования из собственных средств. В компании отметили, что средства группы активно направляются на реализацию масштабной инвестиционной программы. Привлечение финансирования даже с субсидированием по госпрограммам приводит к удорожанию обслуживания долга при высоком уровне ключевой ставки.