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СД «Русагро» рекомендовал отказаться от дивидендов по итогам 2024 года

Ведомости

Совет директоров ПАО «Группа «Русагро» рекомендовал отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2024 г., говорится в сообщении компании.

Причиной такого решения стал рост капитальных затрат, который потребует финансирования из собственных средств. В компании отметили, что средства группы активно направляются на реализацию масштабной инвестиционной программы. Привлечение финансирования даже с субсидированием по госпрограммам приводит к удорожанию обслуживания долга при высоком уровне ключевой ставки.

Окончательное решение по дивидендам будет принято на годовом собрании акционеров «Русагро», которое запланировано на 30 июня. Реестр лиц, имеющих право на участие в нем, закроется 6 июня.

25 апреля сообщалось, что выручка «Русагро» в I квартале выросла на 18% – до 82,8 млрд руб. Пояснялось, что такого результата добились за счет роста объемов реализации сырого масла и повышения продаж мясного бизнеса. А вот сахарный бизнес показал снижение на 33%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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