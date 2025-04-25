Выручка «Русагро» в I квартале выросла на 18%
Она увеличилась за счет роста объемов реализации сырого масла и повышения продаж мясного бизнеса, в том числе за счет консолидации группы «Агро-Белогорье».
Выручка масложирового сегмента в I квартале составила 50,8 млрд руб., что так же на 18% превышает показатели прошлого года. Кроме того, она составляет 61% от общей выручки компании, говорится в сообщении. Выручка мясного направления возросла на 21% до 12,8 млрд руб., что соответствует 15% в общей структуре.
Сахарный бизнес показал снижение на 33% до 8,3 млрд руб., что составляет 10%. Выручка «Агро-Белогорья» составила 8,3 млрд руб., так же занимая долю в 10%. Отмечается, что результаты группы учитываются с момента ее консолидации 12 ноября 2024 г. Выручка сельскохозяйственного сегмента тоже снизилась – на 38% до 2,7 млрд руб., его доля в общей выручке составила 3%.
В I квартале продажи зерновых культур сократились вдвое, составив 93 000 т. Объем реализации пшеницы также снизился – на 73% до 41 000 т. Объем продаж ячменя упал в три раза до 4000 т. В «Русагро» объяснили такие показатели переносом активной фазы продаж на IV квартал прошлого года. С тем же связано уменьшение продаж сои на 62% до 17 000 т.
«Русагро» – один из ведущих публичных агрохолдингов РФ, основанный бизнесменом и экс-сенатором от Белгородской области Вадимом Мошковичем. Во второй половине 90-х были приватизированы и вошли в состав холдинга сахарные заводы, а в нулевые годы – производство жиров.