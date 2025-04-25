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Выручка «Русагро» в I квартале выросла на 18%

Ведомости

Агрохолдинг «Русагро» объявил операционные результаты за I квартал. Из документа следует, что выручка компании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 18% до 82,8 млрд руб.

Она увеличилась за счет роста объемов реализации сырого масла и повышения продаж мясного бизнеса, в том числе за счет консолидации группы «Агро-Белогорье».

Выручка масложирового сегмента в I квартале составила 50,8 млрд руб., что так же на 18% превышает показатели прошлого года. Кроме того, она составляет 61% от общей выручки компании, говорится в сообщении. Выручка мясного направления возросла на 21% до 12,8 млрд руб., что соответствует 15% в общей структуре.

Сахарный бизнес показал снижение на 33% до 8,3 млрд руб., что составляет 10%. Выручка «Агро-Белогорья» составила 8,3 млрд руб., так же занимая долю в 10%. Отмечается, что результаты группы учитываются с момента ее консолидации 12 ноября 2024 г. Выручка сельскохозяйственного сегмента тоже снизилась – на 38% до 2,7 млрд руб., его доля в общей выручке составила 3%.

В I квартале продажи зерновых культур сократились вдвое, составив 93 000 т. Объем реализации пшеницы также снизился – на 73% до 41 000 т. Объем продаж ячменя упал в три раза до 4000 т. В «Русагро» объяснили такие показатели переносом активной фазы продаж на IV квартал прошлого года. С тем же связано уменьшение продаж сои на 62% до 17 000 т.

«Русагро» – один из ведущих публичных агрохолдингов РФ, основанный бизнесменом и экс-сенатором от Белгородской области Вадимом Мошковичем. Во второй половине 90-х были приватизированы и вошли в состав холдинга сахарные заводы, а в нулевые годы – производство жиров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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