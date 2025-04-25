Выручка «Русагро» в I квартале выросла на 18%

В I квартале продажи зерновых культур сократились вдвое, составив 93 000 т. Объем реализации пшеницы также снизился – на 73% до 41 000 т. Объем продаж ячменя упал в три раза до 4000 т. В «Русагро» объяснили такие показатели переносом активной фазы продаж на IV квартал прошлого года. С тем же связано уменьшение продаж сои на 62% до 17 000 т.