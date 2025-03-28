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Аналитики отзывают оценки и таргеты по акциям «Русагро» на фоне ареста Мошковича

Сейчас нет возможности достоверно оценить последствия уголовного дела для компании
Мария Викулова
Денис Абрамов / Ведомости
Денис Абрамов / Ведомости

Акции «Русагро» за последние два дня потеряли 26,6% своей стоимости. 27 марта на старте торгов бумаги падали на 14,1% до 156,32 руб., но по итогу дня отыграли часть снижения и закрылись в минусе на 8,74%. По итогам 26 марта акции «Русагро» потеряли 19,5%. Инвесторы избавляются от бумаг на фоне новостей об аресте основателя и бенефициара агрохолдинга Вадима Мошковича. Аналитики «Синары», «Финама» и «Сберинвестиций» отозвали оценку и таргет акций «Русагро», а в Freedom Finance Global пока снизили таргет.

26 марта стало известно об аресте Мошковича, а также бывшего гендиректора агрохолдинга «Русагро» и одного из его совладельцев – Максима Басова. Оба подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, писали «Ведомости». Заявление в правоохранительные органы написал бизнесмен Владислав Буров. 27 марта Мещанский суд Москвы отправил Мошковича и Басова под стражу – оба бизнесмена вину не признают.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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