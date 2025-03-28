Аналитики отзывают оценки и таргеты по акциям «Русагро» на фоне ареста Мошковича

Акции «Русагро» за последние два дня потеряли 26,6% своей стоимости. 27 марта на старте торгов бумаги падали на 14,1% до 156,32 руб., но по итогу дня отыграли часть снижения и закрылись в минусе на 8,74%. По итогам 26 марта акции «Русагро» потеряли 19,5%. Инвесторы избавляются от бумаг на фоне новостей об аресте основателя и бенефициара агрохолдинга Вадима Мошковича. Аналитики «Синары», «Финама» и «Сберинвестиций» отозвали оценку и таргет акций «Русагро», а в Freedom Finance Global пока снизили таргет.