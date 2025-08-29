Чистая прибыль ВТБ в июле выросла на 12% по МСФО до 23,3 млрд рублей

Чистые процентные доходы ВТБ уменьшились на 8,8% в июле и на 43,8% за семь месяцев – 39,6 млрд руб. и 186,4 млрд руб. соответственно. Чистая процентная маржа составила 1,5% в июле и 1,0% за семь месяцев 2025 г. против 1,8% и 2,0% за аналогичные периоды прошлого года. Такой процент в компании объяснили ужесточением денежно-кредитной политики, но период минимальных значений чистая процентная маржа группы прошла, сообщили в ВТБ, и начала постепенно увеличиваться.