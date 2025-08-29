Чистая прибыль ВТБ в июле выросла на 12% по МСФО до 23,3 млрд рублей
«На уровень чистой прибыли положительно влияет расширяющаяся чистая процентная маржа и сильная динамика чистых комиссионных доходов», – рассказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Он также заявил, что ВТБ сохраняет цель по чистой прибыли на 2025 г. на уровне около 500 млрд руб.
Рентабельность капитала составила 10,3% в июле и 19,2% за семь месяцев. Чистые операционные доходы до резервов составили 81,8 млрд руб. в июле и 670,2 млрд руб. по итогам семи месяцев (+12,8% год к году).
Чистые процентные доходы ВТБ уменьшились на 8,8% в июле и на 43,8% за семь месяцев – 39,6 млрд руб. и 186,4 млрд руб. соответственно. Чистая процентная маржа составила 1,5% в июле и 1,0% за семь месяцев 2025 г. против 1,8% и 2,0% за аналогичные периоды прошлого года. Такой процент в компании объяснили ужесточением денежно-кредитной политики, но период минимальных значений чистая процентная маржа группы прошла, сообщили в ВТБ, и начала постепенно увеличиваться.
Чистые комиссионные доходы выросли в том числе благодаря позитивному эффекту от форексных транзакций и транзакционных комиссий, связанных с обслуживанием трансграничных платежей. Они увеличились на 14,9% в июле и на 27,1% за семь месяцев – 25,5 млрд руб. и 171,1 млрд руб. соответственно.
29 августа Пьянов в ходе звонка, посвященного раскрытию МСФО, высказал журналистам мнение, что Банк России снизит ключевую ставку на заседании совета директоров, которое пройдет 12 сентября. По его словам, в пользу более осторожного решения говорит рост инфляционных ожиданий и неопределенность с дефицитом бюджета, а также ускорение корпоративного кредитования.