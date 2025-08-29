В ВТБ считают, что ЦБ 12 сентября снизит ключевую ставку
Банк России снизит ключевую ставку на заседании совета директоров, которое пройдет 12 сентября. Такое мнение высказал журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе звонка, посвященного раскрытию МСФО.
«Полагаю, что 12 сентября Банк России будет выбирать между двух опций снижения ключевой ставки – минус 100 или 200 базисных пунктов. Для аргументации вероятности того или иного сценария есть длинный перечень доводов», – пояснил он.
По его словам, в пользу более осторожного решения говорит рост инфляционных ожиданий и неопределенность с дефицитом бюджета, а также ускорение корпоративного кредитования. В то же время слабая динамика ВВП во II квартале – 1,1% против прогнозных 1,8% – может стать аргументом в пользу снижения на 200 б. п.
Пьянов считает, что в пользу более маленького шага снижения ставки аргументов больше, но в пользу более широкого шага аргумент о слабой динамике ВВП более сильный.
«Сейчас важно не «заморозить» экономику. Сам я выбрать между двумя этими вариантами пока не могу», – пояснил первый зампред ВТБ.
ЦБ в последний раз снижал ставку 25 июля – с 20 до 18% годовых. Этого ожидали большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов – 12 из 20. Глава регулятора Эльвира Набиуллина тогда подчеркнула, что Центробанк должен осторожно принимать следующие решения по ключевой ставке. По ее словам, в 2025 г. Банк России рассматривает варианты снижения на 100–200 б. п. или сохранение ставки на текущем уровне.