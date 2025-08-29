В ВТБ считают, что ЦБ 12 сентября снизит ключевую ставку

По его словам, в пользу более осторожного решения говорит рост инфляционных ожиданий и неопределенность с дефицитом бюджета, а также ускорение корпоративного кредитования. В то же время слабая динамика ВВП во II квартале – 1,1% против прогнозных 1,8% – может стать аргументом в пользу снижения на 200 б. п.