Банк России снизил ключевую ставку сразу до 18%Сильным аргументом стал выход в июне инфляции на уровень целевого значения
Совет директоров Банка России на заседании 25 июля решил опустить ключевую ставку на 200 базисных пунктов (б. п.) до 18% годовых. Такое решение регулятора ожидали большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов – 12 из 20. Еще четыре полагали, что ЦБ примет более сдержанное решение и опустит «ключ» до 19%. Также был аналитик, который допускал снижение сразу на 300 б. п. до 17%.
Почему ЦБ снизил ставку
Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее, отметил ЦБ в пресс-релизе по итогам решения совета директоров: рост внутреннего спроса замедляется, а экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.
Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 г. – в базовом сценарии это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 18,8–19,6% годовых в 2025 г. и 12-13% в 2026 г. и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики (ДКП). Дальнейшие решения по ключевой ставке ЦБ будет принимать в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
ЦБ снизил прогноз по инфляции на 2025 г. до 6-7% с предыдущей оценки 7-8%. Также регулятор понизил прогноз по средней ставке на 2025 г. до 18,8-19,6% с прежних 19,5-21,5%. Также Банк России обновил прогноз роста корпоративного кредитования на 2025 г. до 9-12% с 8-13% и понизил верхнюю оценку роста розничного кредитования до 1-4% с 1-6%.
В снижении инфляционного давления все больше проявляется влияние жестких денежно-кредитных условий на спрос, пишет ЦБ: эффекты жесткой ДКП, в том числе через укрепление рубля, в большей мере отражаются в низких темпах роста цен на непродовольственные товары. Эти эффекты постепенно проявляются и в снижении инфляционного давления в продовольственных товарах и услугах. Ценовая динамика остается неоднородной, но разброс по компонентам несколько уменьшился.
Проинфляционные риски пока преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, отмечает ЦБ. Основные проинфляционные риски связаны с более длительным сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высоких инфляционных ожиданий, а также с ухудшением условий внешней торговли. Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля, обращает внимание Банк России. Значимым фактором неопределенности остается геополитическая напряженность. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением роста кредитования и внутреннего спроса под влиянием жесткой ДКП.
Как изменилась инфляция после прошлого заседания
Это второе снижение ключевой ставки подряд после того, как с октября 2024 г. она держалась на уровне 21%. По итогам прошлого заседания 6 июня ЦБ отмечал, что жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) будет поддерживаться до тех пор, пока инфляция не вернется к цели 4% в 2026 г., говорилось в релизе регулятора.
Несмотря на нейтральный сигнал после прошлого заседания, в начале июля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что основным вопросом на повестке заседания совета директоров будет шаг снижения. Зампред ЦБ Алексей Заботкин и советник главы Банка России Кирилл Тремасов про этом заявляли, что не исключают снижения ключевой ставки более чем на 100 б. п.
На неделе с 15 по 21 июля Росстат зафиксировал первую с начала года недельную дефляцию — индекс потребительских цен за этот период снизился на 0,05% против роста на 0,02% неделей ранее. Годовая инфляция, по данным Минэкономразвития, на 21 июля замедлилась до 9,17% после 9,34% на 14 июля и 9,46% на 7 июля.
Вместе с фиксируемым замедлением инфляции, ожидания россиян относительно повышения цен в ближайший год уже два месяца остаются неизменными. В мае показатель вырос до 13,4% против 13,1% в апреле, но в июне он опустился до 13% и удержался на этом же уровне в июле. Официальный курс рубля с 25 июня по 25 июля ослаб на 0,73% (до 79,86 с 79,29 руб./$). С начала года стоимость нацвалюты выросла примерно на 22,5%.
Рост ВВП России в I квартале 2025 г. составил 1,4%, фиксировал в середине июня Росстат. А с исключением сезонности он мог снизиться на 0,3% в январе – марте в квартальном выражении после роста на 1,3% в октябре – декабре 2024 г., оценивали ранее аналитики Райффайзенбанка.
Какое решение ождали эксперты
После июньского снижения с 21% до 20% уверенности в неизбежном смягчения монетарной политики (ДКП) в июле на рынке не было, напоминает директор по инвестициям «Астра управление активами» Дмитрий Полевой. Но ПМЭФ-25 усилил ожидания -100 б.п. до 19%, последовавший за ним Финансовый конгресс ЦБ и комментарии регулятора возродили интригу с -200 б.п. до 18%, рассуждает он. Данные последних двух недель заставили многих всерьез говорить о -300 б.п. до 17%, причем сторонниками этой идеи стали крупнейшие банки, еще недавно обещавшие 18% к концу года, отмечает Полевой.
Аналитики, опрошенные ЦБ в июле, понизили ожидания по средней ключевой ставке на 0,7 процентного пункта по сравнению с маем до 19,3%. На остаток 2025 г. она составит 17,4%, а в следующем году опустится в среднем до 13,8%, следует из консенсус-опроса. Также эксперты понизили прогнозы по инфляции на конец года до 6,8% по сравнению с 7,1%, которые ожидались в мае. При этом они уже не ждут достижения таргета в 4% в 2026 г., которое запланировал ЦБ. По оценкам аналитиков, в следующие два года показатель составит 4,7% и 4,3% соответственно.
Основными аргументами в пользу снижения ставки сразу на 200 б.п. опрошенные «Ведомостями» аналитики называли замедление годовой и помесячной инфляции в июне. По данным бюллетеня ЦБ «О чем говорят тренды», сезонно сглаженная годовая инфляция в июне вышла на уровень целевого значения в 4% в год. Это может быть серьезным аргументом в пользу смягчения ДКП, говорила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Исходя из прогноза ЦБ, жесткость ДКП в среднем должна составлять 13% (ключевая минус инфляция с исключением сезонности за три месяца), но сейчас она выше 15%, это дает регулятору запас жесткости в 200 б. п., поясняла главный экономист «БКС мир инвестиций» Илья Федоров. С ней соглашалась руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая: замедление инфляции и экономической активности с опережением прогнозов ЦБ, существенно укрепившийся с начала года курс рубля дают основания для снижения ключевой ставки на 2 п. п.
Смягчение политики ЦБ поддержит российский бизнес, считают опрошенные эксперты. Снижение ставки даже на 100-200 б.п. удешевит кредитов, пояснял глава подкомитета «Деловой России» по публичным рынкам капитала Алексей Лазутин. По данным ЦБ, бизнес уже сталкивается со сложностями в выплате долга из-за высоких ставок. В I квартале 2025 г. субъекты МСП подали 68 600 заявок на реструктуризацию кредитов, это на 23% больше, чем в IV квартале прошлого года, и почти вдвое больше, чем в первой половине 2024 г. Данные мониторинга предприятий Банка России за июль показывают дальнейшее замедление роста экономической активности, индикатор бизнес-климата снизился до 1,5 после 3 в июне – это минимум с октября 2022 г.