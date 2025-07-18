Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ снизит ставку до 18%Основными аргументами станут замедление инфляции и охлаждение экономики в июле
Центральный Банк на заседании совета директоров 25 июля вновь снизит ключевую ставку, считают все опрошенные «Ведомостями» аналитики. Мнения разделились в вопросе размера шага ЦБ. Большинство экспертов – 12 из 20 – ожидают снижения ставки на 2 процентных пункта (п. п.) до 18% по итогам заседания. Еще четыре полагают, что ЦБ все же примет более сдержанное решение и опустит «ключ» до 19%. Один аналитик допускает ставку по итогам заседания в диапазоне 18–19%, еще двое ожидают от регулятора сокращения до 18–18,5%, также есть респондент, который допускает снижение сразу на 3 п. п. до 17%.
На предыдущем заседании 6 июня Банк России снизил ставку на 1 п. п. до 20% годовых. Такое решение было не вполне ожидаемо рынком: большинство (15 из 24) опрошенных «Ведомостями» экспертов прогнозировали сохранение ставки. В пресс-релизе по итогам заседания ЦБ заявил, что российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста, а текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться. При этом динамика внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения.