Росстат зафиксировал первую в 2025 году недельную дефляцию

С 15 по 21 июля в России зафиксирована первая с начала года недельная дефляция. По данным Росстата, индекс потребительских цен за этот период составил 99,95%, что соответствует снижению уровня цен на 0,05%. С начала июля инфляция составила 0,76%, а с начала года – 4,56%.