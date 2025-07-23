Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Росстат зафиксировал первую в 2025 году недельную дефляцию

Ведомости

С 15 по 21 июля в России зафиксирована первая с начала года недельная дефляция. По данным Росстата, индекс потребительских цен за этот период составил 99,95%, что соответствует снижению уровня цен на 0,05%. С начала июля инфляция составила 0,76%, а с начала года – 4,56%.

Главным фактором снижения цен стала плодоовощная продукция, дефляция по которой усилилась до 3,5% (2,3% неделей ранее). Существенно подешевели свекла (–9,2%), белокочанная капуста (–8,3%), картофель (–7,3%), огурцы (–6,8%), морковь (–4,7%), лук (–3,1%), помидоры (–2,2%) и бананы (–1,7%). При этом цена на яблоки выросла на 0,4%.

Среди прочих продуктов подорожали: вермишель (+0,6%), свинина, овощные консервы для детского питания и печенье (+0,4%), баранина и макаронные изделия (+0,3%), говядина, мороженая рыба, пшеничный хлеб (+0,2%), колбаса, пастеризованное молоко и ржаной хлеб (+0,1%).

Одновременно зафиксировано снижение цен на куриные яйца (–1%), рис (–0,3%), сосиски, сардельки, ультрапастеризованное молоко, сметану, сливочное и подсолнечное масло, маргарин и сахар (–0,2%), а также творог, мясные и фруктовые консервы для детей, черный чай и гречку (–0,1%).

Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали сухие корма для животных (+0,4%), зубные щетки (+0,3%), хозяйственное мыло и гигиенические прокладки (+0,2%), туалетное мыло и стиральные порошки (+0,1%). В то же время снизились цены на пеленки и подгузники (–0,2%), туалетную бумагу и зубную пасту (–0,1%).

16 июля стало известно, что с 8 по 14 июля инфляция снизилась до 0,02%. В продовольственных товарах было зафиксировано снижение цен на 0,17%, особенно на плодоовощную продукцию – 2,3%.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных