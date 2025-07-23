Росстат зафиксировал первую в 2025 году недельную дефляцию
С 15 по 21 июля в России зафиксирована первая с начала года недельная дефляция. По данным Росстата, индекс потребительских цен за этот период составил 99,95%, что соответствует снижению уровня цен на 0,05%. С начала июля инфляция составила 0,76%, а с начала года – 4,56%.
Главным фактором снижения цен стала плодоовощная продукция, дефляция по которой усилилась до 3,5% (2,3% неделей ранее). Существенно подешевели свекла (–9,2%), белокочанная капуста (–8,3%), картофель (–7,3%), огурцы (–6,8%), морковь (–4,7%), лук (–3,1%), помидоры (–2,2%) и бананы (–1,7%). При этом цена на яблоки выросла на 0,4%.
Среди прочих продуктов подорожали: вермишель (+0,6%), свинина, овощные консервы для детского питания и печенье (+0,4%), баранина и макаронные изделия (+0,3%), говядина, мороженая рыба, пшеничный хлеб (+0,2%), колбаса, пастеризованное молоко и ржаной хлеб (+0,1%).
Одновременно зафиксировано снижение цен на куриные яйца (–1%), рис (–0,3%), сосиски, сардельки, ультрапастеризованное молоко, сметану, сливочное и подсолнечное масло, маргарин и сахар (–0,2%), а также творог, мясные и фруктовые консервы для детей, черный чай и гречку (–0,1%).
Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали сухие корма для животных (+0,4%), зубные щетки (+0,3%), хозяйственное мыло и гигиенические прокладки (+0,2%), туалетное мыло и стиральные порошки (+0,1%). В то же время снизились цены на пеленки и подгузники (–0,2%), туалетную бумагу и зубную пасту (–0,1%).
16 июля стало известно, что с 8 по 14 июля инфляция снизилась до 0,02%. В продовольственных товарах было зафиксировано снижение цен на 0,17%, особенно на плодоовощную продукцию – 2,3%.