Недельная инфляция в России замедлилась до 0,02%
В течение недели с 8 по 14 июля инфляция замедлилась до 0,02% после 0,79% неделей ранее. Об этом сообщили в Минэкономразвития.
В категории продовольственных товаров в течение указанного периода наблюдалось снижение цен на 0,17% по сравнению с прошлым годом. Удешевление плодоовощной продукции стало более выраженным, составив 2,3%. Снижение цен продолжается на картофель (-5,9%), лук (-2,3%), капусту (-5,3%), огурцы (-5,5%) и помидоры (-1,8%). В то же время на продукты питания, исключая плодоовощную продукцию, наблюдается практически нулевой рост цен (0,02%).
В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе цены изменились на 0,11% по сравнению с прошлым годом. Снижение цен продолжается на одежду (-0,2%) и обувь (-0,2%), также зафиксировано снижение цен на бытовую химию. В то же время цены на новые легковые автомобили и медикаменты остались без изменений. Темпы увеличения цен на строительные материалы замедлились до 0,05%. В то же время цены на электро- и бытовые приборы выросли на 0,20%. Темп роста цен на бензин составил 0,4%, в то время как цены на дизельное топливо остались стабильными.
В категории наблюдаемых услуг за период с 8 по 14 июля увеличение цен составило 0,19%. Темпы роста цен на бытовые услуги снизились до 0,05%. Цены на услуги по восстановлению зубов пломбами, а также на услуги санаториев остались без изменений. В то же время стоимость гостиничных услуг уменьшилась на 0,2%.
14 июля Росстат сообщил, что инфляция в России в июне вновь начала замедляться после небольшого ускорения в мае. По данным ведомства, рост цен в прошлом месяце составил 0,2%, что почти вдвое ниже майского показателя в 0,43%. С января по апрель инфляция планомерно снижалась – с 1,23 до 0,4%. В годовом выражении рост цен также замедлился – до 9,4% в июне после 9,88% в мае и 10,23% в апреле.