Недельная инфляция в России замедлилась до 0,02%

В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе цены изменились на 0,11% по сравнению с прошлым годом. Снижение цен продолжается на одежду (-0,2%) и обувь (-0,2%), также зафиксировано снижение цен на бытовую химию. В то же время цены на новые легковые автомобили и медикаменты остались без изменений. Темпы увеличения цен на строительные материалы замедлились до 0,05%. В то же время цены на электро- и бытовые приборы выросли на 0,20%. Темп роста цен на бензин составил 0,4%, в то время как цены на дизельное топливо остались стабильными.