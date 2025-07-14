Росстат сообщил о замедлении инфляции в июне

Росстат сообщил о замедлении инфляции в июнеЭто может стать аргументом в пользу рассмотрения Банком России более решительных шагов по снижению ставки
Инфляция в России в июне 2025 г. вновь начала замедляться после небольшого ускорения в мае. По данным Росстата, рост цен в прошлом месяце составил 0,2%, что почти вдвое ниже майского показателя в 0,43%. С января по апрель инфляция планомерно снижалась – с 1,23 до 0,4%. В годовом выражении рост цен также замедлился – до 9,4% в июне после 9,88% в мае и 10,23% в апреле.
В секторе продовольственных товаров темпы роста цен замедлились до 0,11% месяц к месяцу после 0,26% в мае, продолжилось снижение цен на плодоовощную продукцию (-1,88%). Например, за месяц подешевели капуста – на 17,2%, помидоры – на 11,4%, сладкий перец – на 9,5%, лук – на 6,7%. В то же время подорожали морковь (+15,4%), свекла (7,9%) и яблоки (+6,9%). Цены на мясо и птицу выросли на 0,55%, на рыбу – на 0,71%. Яйца подешевели на 8,54%, сахар – на 1,4%, сливочное масло – на 1,04%.