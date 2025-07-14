Росстат сообщил о замедлении инфляции в июне

Инфляция в России в июне 2025 г. вновь начала замедляться после небольшого ускорения в мае. По данным Росстата, рост цен в прошлом месяце составил 0,2%, что почти вдвое ниже майского показателя в 0,43%. С января по апрель инфляция планомерно снижалась – с 1,23 до 0,4%. В годовом выражении рост цен также замедлился – до 9,4% в июне после 9,88% в мае и 10,23% в апреле.