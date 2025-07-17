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Аналитики в опросе ЦБ ожидают более быстрого снижения ключевой ставки

Во многом это объясняется укреплением рубля и дезинфляционными трендами
Анастасия Бойко
Председатель ЦБ Эльвира Набиулина допускает возможность снижения ключевой ставки более чем на 100 базисных пунктов уже в июле
Председатель ЦБ Эльвира Набиулина допускает возможность снижения ключевой ставки более чем на 100 базисных пунктов уже в июле / Максим Стулов / Ведомости

Аналитики, опрошенные ЦБ в июле, понизили ожидания по средней ключевой ставке на 0,7 процентного пункта по сравнению с маем до 19,3%. На остаток 2025 г. она составит 17,4%, а в следующем году опустится в среднем до 13,8%, следует из консенсус-опроса. Также эксперты понизили прогнозы по инфляции на конец года до 6,8% по сравнению с 7,1%, которые ожидались в мае. При этом они уже не ждут достижения таргета в 4% в 2026 г., которое запланировал ЦБ. По оценкам аналитиков, в следующие два года показатель составит 4,7% и 4,3% соответственно.

Реальная ключевая ставка (разница между ключевой и инфляцией), рассчитанная из прогнозов аналитиков, в этом году составит 12,5% (-0,4 п. п.), в следующем – 9% (-0,3 п. п.), следует из опроса. На последнем заседании в мае ЦБ понизил ставку до 20%. Позже зампред ЦБ Алексей Заботкин говорил, что регулятор допускает возможность снижения ключевой ставки более чем на 100 базисных пунктов уже в июле.

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