Набиуллина: ЦБ допускает снижение ключевой ставки на заседаниях в 2025 году

Банк России второй раз подряд снизил ключевую ставку. Она оставалась неизменной на уровне 21% с октября 2024 г. Как отмечал регулятор в сообщении по итогам предыдущего заседания 6 июня, жесткая денежно-кредитная политика сохранится до возвращения инфляции к целевым 4% в 2026 г.