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Набиуллина: ЦБ допускает снижение ключевой ставки на заседаниях в 2025 году

Ведомости

Центральный банк России допускает снижение ключевой ставки на отдельных заседаниях в 2025 г. на 100 и 200 базисных пунктов (б. п.), а также сохранение на прежнем уровне. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

По ее словам, все будет зависеть от поступающих данных. Равномерная траектория снижения может быть при более убедительной картине стабилизации инфляции, инфляционных ожиданий на низком уровне и отсутствии инфляционных шоков.

Набиуллина уточнила также, что Центробанк не рассматривал вариант снижения ключевой ставки на 300 б. п. Она добавила, что были варианты 100, 150 и 200 б. п., предметно совет директоров регулятора рассматривал шаг 100 и 200 б. п.

25 июля совет директоров ЦБ на заседании снизил ключевую ставку на 200 б. п. до 18% годовых. Этого ожидали большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов – 12 из 20. Еще четыре считали, что регулятор снизит ставку до 19%. Один аналитик допускал снижение сразу на 300 б. п. до 17%.

Банк России второй раз подряд снизил ключевую ставку. Она оставалась неизменной на уровне 21% с октября 2024 г. Как отмечал регулятор в сообщении по итогам предыдущего заседания 6 июня, жесткая денежно-кредитная политика сохранится до возвращения инфляции к целевым 4% в 2026 г.

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