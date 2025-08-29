Чистая прибыль «Самолета» в первом полугодии упала в 2,6 раза
Чистая прибыль группы компаний «Самолет» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) сократилась в 2,6 раза, достигнув 1,8 млрд руб. Об этом сообщается на сайте девелопера.
Показатель EBITDA вырос на 21% до 52,1 млрд руб. Выручка компании составила 171 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, достигнув 65,1 млрд руб.
В 2024 г. чистая прибыль «Самолета» уменьшилась в 3 раза по сравнению с 2023 г. до 8,2 млрд руб. Показатель EBITDA по МСФО вырос на 16% до 83,6 млрд руб. Консолидированная выручка увеличилась на 32% и составила 339,1 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 24% год к году, достигнув 110,3 млрд руб.
24 июня 2025 г. акционеры «Самолета» утвердили решение не выплачивать дивиденды по результатам 2024 г. В последний раз девелопер выплачивал дивиденды в 2022 г. В 2023–2024 гг. компания отказалась от традиционных дивидендов, сосредоточившись на программе buyback (выкуп собственных акций).