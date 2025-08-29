Чистая прибыль «Самолета» в первом полугодии упала в 2,6 раза

В 2024 г. чистая прибыль «Самолета» уменьшилась в 3 раза по сравнению с 2023 г. до 8,2 млрд руб. Показатель EBITDA по МСФО вырос на 16% до 83,6 млрд руб. Консолидированная выручка увеличилась на 32% и составила 339,1 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 24% год к году, достигнув 110,3 млрд руб.