Акционеры «Самолета» одобрили решение не выплачивать дивиденды за 2024 год
Акционеры девелопера «Самолет» одобрили решение не выплачивать дивиденды за 2024 г. Соответствующая информация опубликована на странице компании в центре раскрытия корпоративной информации.
Также сообщается, что совет директоров «Самолета» переизбран в прежнем составе. В него вошли акционеры и их представители.
Известно, что в последний раз «Самолет» выплачивал дивиденды в 2022 г.: по итогам I квартала и первого полугодия компания направила на выплаты по 41 руб. на акцию, что в сумме составило 2,5 млрд руб. Однако в 2023–2024 гг. компания отказалась от традиционных дивидендов, сосредоточившись на программе buyback (выкуп собственных акций).
16 апреля стало известно, что группа «Самолет» создала закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) готового арендного жилья. В фонд был внесен пул готовых квартир с арендным потоком общей стоимостью 3 млрд руб. Сообщалось, что паи фонда прошли листинг и будут предлагаться на Мосбирже.