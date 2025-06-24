Акционеры «Самолета» одобрили решение не выплачивать дивиденды за 2024 год

Известно, что в последний раз «Самолет» выплачивал дивиденды в 2022 г.: по итогам I квартала и первого полугодия компания направила на выплаты по 41 руб. на акцию, что в сумме составило 2,5 млрд руб. Однако в 2023–2024 гг. компания отказалась от традиционных дивидендов, сосредоточившись на программе buyback (выкуп собственных акций).