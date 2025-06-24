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Акционеры «Самолета» одобрили решение не выплачивать дивиденды за 2024 год

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Акционеры девелопера «Самолет» одобрили решение не выплачивать дивиденды за 2024 г. Соответствующая информация опубликована на странице компании в центре раскрытия корпоративной информации.

Также сообщается, что совет директоров «Самолета» переизбран в прежнем составе. В него вошли акционеры и их представители.

Известно, что в последний раз «Самолет» выплачивал дивиденды в 2022 г.: по итогам I квартала и первого полугодия компания направила на выплаты по 41 руб. на акцию, что в сумме составило 2,5 млрд руб. Однако в 2023–2024 гг. компания отказалась от традиционных дивидендов, сосредоточившись на программе buyback (выкуп собственных акций).

16 апреля стало известно, что группа «Самолет» создала закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) готового арендного жилья. В фонд был внесен пул готовых квартир с арендным потоком общей стоимостью 3 млрд руб. Сообщалось, что паи фонда прошли листинг и будут предлагаться на Мосбирже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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