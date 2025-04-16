Группа «Самолет» создала ЗПИФ готового арендного жилья

Существующие ЗПИФы, как правило, специализируются на складской, офисной и торговой недвижимости, говорит директор фондов недвижимости «Самолета» Никита Швед. По его словам, аналогичных инструментов для коллективных инвестиций в жилье на рынке практически нет. Об этом ранее говорили и консультанты, которые обращали внимание на высокую конкуренцию между различными фондами коммерческой недвижимости. На этом фоне, по их словам, нестандартные предложения могут вызвать больший интерес у различных инвесторов. Так, к примеру, компания Aktivo в конце прошлого года создала ЗПИФ по флиппингу (перепродаже после ремонта) квартир. В него планировалось внести премиальные лоты в Москве стоимостью не менее 360 млн руб. Еще один ее фонд инвестирует в кладовки.