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Группа «Самолет» создала ЗПИФ готового арендного жилья

Ведомости

Девелоперская группа «Самолет» запустила закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Самолет. Инвестиции в недвижимость». Она внесла в него пул готовых квартир с арендным потоком. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании. По его словам, речь идет примерно о 200 лотах общей площадью 10 000 кв. м в жилых комплексах «Эко Бунино», «Тропарево Парк», «Вереск» и «Стремянный 2».

Стоимость активов составила 3 млрд руб. Паи фонда, как следует из сообщения «Самолета», будут предлагаться на Мосбирже, они уже прошли листинг. Организатором размещения выступает «Совкомбанк».

Существующие ЗПИФы, как правило, специализируются на складской, офисной и торговой недвижимости, говорит директор фондов недвижимости «Самолета» Никита Швед.  По его словам, аналогичных инструментов для коллективных инвестиций в жилье на рынке практически нет.  Об этом ранее говорили и консультанты, которые обращали внимание на высокую конкуренцию между различными фондами коммерческой недвижимости. На этом фоне, по их словам, нестандартные предложения могут вызвать больший интерес у различных инвесторов. Так, к примеру, компания Aktivo в конце прошлого года создала ЗПИФ по флиппингу (перепродаже после ремонта) квартир. В него планировалось внести премиальные лоты в Москве стоимостью не менее 360 млн руб. Еще один ее фонд инвестирует в кладовки.

«Самолет» – крупнейший девелопер жилья в стране. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в активной стройке у него находится 4,7 млн кв. м (для сравнения: у ГК ПИК – 4 млн кв. м). Земельный банк компании составляет 46,5 млн кв. м. Акционеры «Самолета» – экс-миноритарий «Русской аквакультуры» Михаил Кенин и бизнесмен Павел Голубков. Совладелец одной из компаний группы, «Самолет две столицы», которая строит в Москве и Санкт-Петербурге, – Максим Воробьев, брат губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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