Группа «Самолет» создала ЗПИФ готового арендного жилья
Девелоперская группа «Самолет» запустила закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Самолет. Инвестиции в недвижимость». Она внесла в него пул готовых квартир с арендным потоком. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании. По его словам, речь идет примерно о 200 лотах общей площадью 10 000 кв. м в жилых комплексах «Эко Бунино», «Тропарево Парк», «Вереск» и «Стремянный 2».
Стоимость активов составила 3 млрд руб. Паи фонда, как следует из сообщения «Самолета», будут предлагаться на Мосбирже, они уже прошли листинг. Организатором размещения выступает «Совкомбанк».
Существующие ЗПИФы, как правило, специализируются на складской, офисной и торговой недвижимости, говорит директор фондов недвижимости «Самолета» Никита Швед. По его словам, аналогичных инструментов для коллективных инвестиций в жилье на рынке практически нет. Об этом ранее говорили и консультанты, которые обращали внимание на высокую конкуренцию между различными фондами коммерческой недвижимости. На этом фоне, по их словам, нестандартные предложения могут вызвать больший интерес у различных инвесторов. Так, к примеру, компания Aktivo в конце прошлого года создала ЗПИФ по флиппингу (перепродаже после ремонта) квартир. В него планировалось внести премиальные лоты в Москве стоимостью не менее 360 млн руб. Еще один ее фонд инвестирует в кладовки.
«Самолет» – крупнейший девелопер жилья в стране. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в активной стройке у него находится 4,7 млн кв. м (для сравнения: у ГК ПИК – 4 млн кв. м). Земельный банк компании составляет 46,5 млн кв. м. Акционеры «Самолета» – экс-миноритарий «Русской аквакультуры» Михаил Кенин и бизнесмен Павел Голубков. Совладелец одной из компаний группы, «Самолет две столицы», которая строит в Москве и Санкт-Петербурге, – Максим Воробьев, брат губернатора Московской области Андрея Воробьева.