Бакальчук займется цифровой трансформацией «М.Видео-Эльдорадо»

Сам Бакальчук заявил, что его опыт создания и развития Wildberries поможет повысить эффективность бизнес-процессов в «М.Видео-Эльдорадо», а также внедрить новые подходы. По его мнению, будущее компании заключается в построении технологичной экосистемы, в которой логистика, IT и онлайн-продажи станут основой для роста и устойчивости бизнеса.