Бакальчук займется цифровой трансформацией «М.Видео-Эльдорадо»
Предприниматель Владислав Бакальчук на посту главы экспертной группы при совете директоров «М.Видео» займется цифровой трансформацией «М.Видео-Эльдорадо». Об этом сообщили в компании.
Генеральный директор «М.Видео-Эльдорадо» Феликс Либ рассказал, что сейчас компания находится в процессе масштабной трансформации. Ожидается, что она позволит построить эффективную омниканальную бизнес-модель в новых условиях рынка.
Сам Бакальчук заявил, что его опыт создания и развития Wildberries поможет повысить эффективность бизнес-процессов в «М.Видео-Эльдорадо», а также внедрить новые подходы. По его мнению, будущее компании заключается в построении технологичной экосистемы, в которой логистика, IT и онлайн-продажи станут основой для роста и устойчивости бизнеса.
О том, что Бакальчук станет главой экспертной группы при совете директоров «М.Видео», «Ведомости» писали 29 июля.