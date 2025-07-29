Владислав Бакальчук возглавит экспертную группу при СД «М.Видео»
Владислав Бакальчук, бывший супруг основательницы Wildberries Татьяны Ким, станет главой экспертной группы при совете директоров «М.Видео», подтвердили «Ведомостям» в компании.
Маркетплейс Wildberries и крупнейший в России оператор наружной рекламы ГК Russ объединились в июне 2024 г. Ким стала гендиректором нового альянса, а руководитель Russ Роберт Мирзоян – главным исполнительным директором. В июле прошлого года Ким подала иск на развод в Савеловский районный суд Москвы после того, как Бакальчук обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову в попытке признать незаконность перевода активов Wildberries в Russ Outdoor.
Решение о расторжении брака Ким и Бакальчука вступило в силу 6 мая 2025 г. Ким сохранила 100%-ную долю в ООО «Вайлдберриз банк» и все средства, находящиеся на ее персональных счетах. 20 мая стало известно, что Бакальчук направил в Савеловский суд Москвы апелляционную жалобу на решение по разделу имущества в пользу Ким.