Владислав Бакальчук возглавит экспертную группу при СД «М.Видео»

Маркетплейс Wildberries и крупнейший в России оператор наружной рекламы ГК Russ объединились в июне 2024 г. Ким стала гендиректором нового альянса, а руководитель Russ Роберт Мирзоян – главным исполнительным директором. В июле прошлого года Ким подала иск на развод в Савеловский районный суд Москвы после того, как Бакальчук обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову в попытке признать незаконность перевода активов Wildberries в Russ Outdoor.