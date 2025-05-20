Бакальчук обжаловал решение по разделу имущества с бывшей женой Ким

Суд одобрил иск Ким 10 февраля 2025 г. Тогда еще не было решения о разделе имущества, в том числе доли Бакальчука в Wildberries, которую отдали его экс-супруге 17 апреля. Были оценены степени вовлечения обеих сторон в бизнес, а также учтен «приоритет интересов хозяйственного общества над личным интересом отдельных лиц».