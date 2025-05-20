Бакальчук обжаловал решение по разделу имущества с бывшей женой Ким
Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук направил в Савеловский суд Москвы апелляционную жалобу на решение по разделу имущества в пользу его бывшей супруги основательницы маркетплейса Татьяны Ким. Об этом «РИА Новости» сообщили в суде.
Решение о расторжении брака Ким и Бакальчука вступило в силу 6 мая. У основательницы Wildberries осталась 100%-ная доля в ООО «Вайлдберриз банк» и все средства, которые находятся на ее персональных счетах.
Суд одобрил иск Ким 10 февраля 2025 г. Тогда еще не было решения о разделе имущества, в том числе доли Бакальчука в Wildberries, которую отдали его экс-супруге 17 апреля. Были оценены степени вовлечения обеих сторон в бизнес, а также учтен «приоритет интересов хозяйственного общества над личным интересом отдельных лиц».
В июне 2024 г. маркетплейс Wildberries и крупнейший в России оператор наружной рекламы ГК Russ объединились. Ким стала гендиректором нового альянса, а руководитель Russ Роберт Мирзоян получил должность главного исполнительного директора. В июле экс-супруга Бакальчука подала иск на развод в Савеловский районный суд Москвы после того, как тот обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову в попытке признать незаконность перевода активов Wildberries в Russ Outdoor.