Решение о разводе Татьяны Ким и Владислава Бакальчука вступило в силу
Решение о расторжении брака основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука вступило в силу, говорится в картотеке Савеловского районного суда.
Суд одобрил иск Ким 10 февраля 2025 г. Тогда еще не было решения о разделе имущества, в том числе доли Бакальчука в Wildberries, которую отдали его экс-супруге 17 апреля. Были оценены степени вовлечения обоих сторон в бизнес, а также учтен «приоритет интересов хозяйственного общества над личным интересом отдельных лиц». У Ким осталась 100%-ная доля в ООО «Вайлдберриз банк» и все средства, которые находятся на ее персональных счетах.
В июне 2024 г. маркетплейс Wildberries и крупнейший в России оператор наружной рекламы ГК Russ объединились. Ким стала гендиректором нового альянса, а руководитель Russ Роберт Мирзоян получил должность главного исполнительного директора. В июле экс-супруга Бакальчука подала иск на развод в Савеловский районный суд Москвы после того, как тот обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову в попытке признать незаконность перевода активов Wildberries в Russ Outdoor.