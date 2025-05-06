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Решение о разводе Татьяны Ким и Владислава Бакальчука вступило в силу

Ведомости

Решение о расторжении брака основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука вступило в силу, говорится в картотеке Савеловского районного суда.

Суд одобрил иск Ким 10 февраля 2025 г. Тогда еще не было решения о разделе имущества, в том числе доли Бакальчука в Wildberries, которую отдали его экс-супруге 17 апреля. Были оценены степени вовлечения обоих сторон в бизнес, а также учтен «приоритет интересов хозяйственного общества над личным интересом отдельных лиц». У Ким осталась 100%-ная доля в ООО «Вайлдберриз банк» и все средства, которые находятся на ее персональных счетах.

В июне 2024 г. маркетплейс Wildberries и крупнейший в России оператор наружной рекламы ГК Russ объединились. Ким стала гендиректором нового альянса, а руководитель Russ Роберт Мирзоян получил должность главного исполнительного директора. В июле экс-супруга Бакальчука подала иск на развод в Савеловский районный суд Москвы после того, как тот обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову в попытке признать незаконность перевода активов Wildberries в Russ Outdoor.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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