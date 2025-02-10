Суд расторг брак Бакальчука и Ким

Он напомнил, что Ким основала Wildberries в 2004 г. на собственные средства, а Бакальчук стал совладельцем компании всего несколько лет назад, получив долю в 1% по решению самой Ким. «Это важный факт, который может и должен повлиять на решение суда при разделе имущества», – сказал эксперт. С учетом того, Арбитражный суд Московской области уже установил, что Ким владеет 99% в компании, по правилу преюдиции все последующие суды между супругами должны учитывать этот факт, указал Аронов. Суд должен обратить внимание на то, что разделение долей в уставных документах уже само по себе является договоренностью между супругами, говорит Аронов. «Важен тот факт, что Владислав [Бакальчук] сам согласился на такое разделение», – заключил он.