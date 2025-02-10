Суд расторг брак Бакальчука и Ким

Суд расторг брак Бакальчука и КимБорьба за имущество и компанию впереди
Савеловский суд Москвы удовлетворил исковое заявление основательницы Wildberries Татьяны Ким о расторжении брака с бизнесменом Владиславом Бакальчуком, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
Бакальчук претендует на половину совместно нажитого имущества, «как и прописано в Семейном кодексе РФ», заявил «Ведомостям» его представитель. Свои шансы в дальнейших судах предприниматель оценивает «позитивно».
«Я рада, что этот непростой период позади. Спасибо всем, кто поддерживал меня!» – написала его экс-супруга в своем Telegram-канале.
Сам бизнесмен назвал решение суда предсказуемым: «Как правило, детей оставляют с матерью. Но у меня остается право на встречи с детьми, и я намерен участвовать в их воспитании и поддержке во всем», – добавил Бакальчук. При этом, как ожидается, 18 февраля заседания в суде продолжатся, но уже по разделу имущества.
Наиболее вероятным исходом процесса будет сохранение бизнеса за Ким, а Бакальчук получит денежную компенсацию стоимости своей доли, предполагает адвокат, председатель президиума МКА «Аронов и Партнеры» Александр Аронов.
Он напомнил, что Ким основала Wildberries в 2004 г. на собственные средства, а Бакальчук стал совладельцем компании всего несколько лет назад, получив долю в 1% по решению самой Ким. «Это важный факт, который может и должен повлиять на решение суда при разделе имущества», – сказал эксперт. С учетом того, Арбитражный суд Московской области уже установил, что Ким владеет 99% в компании, по правилу преюдиции все последующие суды между супругами должны учитывать этот факт, указал Аронов. Суд должен обратить внимание на то, что разделение долей в уставных документах уже само по себе является договоренностью между супругами, говорит Аронов. «Важен тот факт, что Владислав [Бакальчук] сам согласился на такое разделение», – заключил он.
Связывать решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей напрямую с шансами Бакальчука на раздел имущества по заявленным им требования не стоит, говорит адвокат, партнер практики частных клиентов адвокатского бюро S&K Вертикаль Юлия Андреева. То, что дети остались с мамой, может повлиять, по мнению адвоката, только на увеличение ее доли при разделе совместно нажитого имущества с учетом интересов детей. Андреева напомнила, что, согласно ч. 2 ст. 39 Семейного кодекса (СК) РФ, суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе исходя из интересов несовершеннолетних детей. А также исходя из заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в частности, в случаях, если другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или совершал недобросовестные действия, которые привели к уменьшению общего имущества супругов.
Каким образом суд оценит все события, которые происходили вокруг маркетплейса, и роль Бакальчука в семье с точки зрения получения доходов, пока что неизвестно, заметила Андреева. Но если суд посчитает, что обстоятельства, которые согласно ч. 2 ст. 39 СК РФ влияют на определение долей при разделе имущества, были доказаны, то он с большой долей вероятности сможет отступить от равенства при разделе имущества, резюмировала юрист.
Татьяна Ким сообщила о подаче иска на развод с Бакальчуком в Савеловский районный суд Москвы в июле 2024 г. Основательница Wildberries подала иск после того, как Бакальчук обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь вернуть жену в семью и остановить якобы неправомерный перевод активов Wildberries «путем юридических махинаций» в Russ Outdoor. Но Татьяна Бакальчук опровергла сообщения о рейдерском захвате.
В июне 2024 г. маркетплейс Wildberries и крупнейший в России оператор наружной рекламы ГК Russ объявили об объединении. Генеральным директором новой группы компаний стала Ким, а Роберт Мирзоян, руководитель Russ, занял пост главного исполнительного директора, сообщали «Ведомости».
18 сентября у офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в Москве произошла стрельба, в результате которой погибли двое охранников. Тогда Ким обвинила Бакальчука в попытке рейдерского захвата компании. По ее словам, он пришел в офис с вооруженной охраной. В свою очередь Бакальчук заявил, что пришел на заранее запланированную встречу.
5 октября 2024 г. Ким официально вернула свою девичью фамилию. 16 октября Бакальчук заявил о подаче встречного иска к Ким, в котором он потребовал разделить совместно нажитое имущество пополам в рамках бракоразводного процесса. Он также попросил разделить общую недвижимость, включая квартиру площадью 58 кв. м и земельный участок. Кроме того, сооснователь маркетплейса потребовал, чтобы их несовершеннолетние дети остались с ним.
В середине января бракоразводный процесс перешел в основную фазу. Позиция адвокатов на стороне Бакальчука заключается в том, чтобы разделить имущество пополам. Адвокаты Ким в свою очередь «пытаются доказать, что маркетплейс Wildberries создан исключительно ее усилиями и не подлежит разделу» в равных долях, рассказывал представитель Бакальчука. По его словам, суд попросил сторону Ким скорректировать свою позицию, так как она «некорректна» и якобы основана на «недостоверных» доказательствах, на которых судебный акт основан быть не может.